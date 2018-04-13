Корпорация «Росатом» займется производством аппаратуры для изучения грунта других планет
Представители Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, который входит в состав государственной корпорации «Росатом», намерены разработать систему для изучения грунта на других планетах. В частности отмечаются такие объекты Солнечной системы как Марс, Луна и Венера.
По словам авторов инициативы, аппаратура будет основана на уникальном методе меченых нейтронов. Таким образом, она позволит определять состав пород на Луне, Марсе и Венере и эта возможность даст ученым получить более подробные представления об элементном составе породообразующего шара.
Сообщается, что сотрудники ВНИИА будут продолжать совместную деятельность с представителями ИКИ. Сейчас известно, что в состав системы войдут нейтронные детекторы и генераторы, а также сцинтилляционный гамма-детектор, работающий на основе бромида лантана.
По словам авторов инициативы, аппаратура будет основана на уникальном методе меченых нейтронов. Таким образом, она позволит определять состав пород на Луне, Марсе и Венере и эта возможность даст ученым получить более подробные представления об элементном составе породообразующего шара.
Сообщается, что сотрудники ВНИИА будут продолжать совместную деятельность с представителями ИКИ. Сейчас известно, что в состав системы войдут нейтронные детекторы и генераторы, а также сцинтилляционный гамма-детектор, работающий на основе бромида лантана.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:30