Корпорация «Росатом» займется производством аппаратуры для изучения грунта других планет

По словам авторов инициативы, аппаратура будет основана на уникальном методе меченых нейтронов. Таким образом, она позволит определять состав пород на Луне, Марсе и Венере и эта возможность даст ученым получить более подробные представления об элементном составе породообразующего шара.Сообщается, что сотрудники ВНИИА будут продолжать совместную деятельность с представителями ИКИ. Сейчас известно, что в состав системы войдут нейтронные детекторы и генераторы, а также сцинтилляционный гамма-детектор, работающий на основе бромида лантана.