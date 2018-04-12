Ученые выявили, что вирусы могут развиваться параллельно у родственных видов

Ученые из университетов Эксетера и Кембриджа сравнивали вирусы, развивающиеся у разных видов, и обнаружили, что «параллельные генетические изменения» были более вероятными, если бы два вида хозяев были тесно связаны. Полученные данные свидетельствуют о том, что, когда новый вирус появляется у таких видов, как шимпанзе, близкие виды, такие как люди, также могут стать уязвимыми.Такие прыжки, также известные как сдвиги хозяев, являются основным источником инфекционных заболеваний: вирусы, такие как ВИЧ, эбола и коронавирус SARS, которые, как полагают, перешли на людей из других видов.Исследователи использовали глубокое секвенирование геномов для отслеживания эволюции вирусов у 19 видов мух. «Наши результаты показывают, что когда вирус адаптируется к одному хозяину, он также может лучше адаптироваться к близкородственным видам-хозяевам.Это может частично объяснить, почему ходовые сдвиги имеют тенденцию возникать между связанными видами. Однако мы иногда видим одни и те же мутации, происходящие в отдаленных родственных видах, и это может помочь объяснить, почему вирусы иногда могут перемещаться между удаленно связанными видами-хозяевами.В настоящее время мы очень мало знаем о том, как вирусы переходят от одного вида хозяина к другому, поэтому такие исследования важны, если мы хотим понять и в конечном итоге предсказать появление вирусных заболеваний». - сказал доктор Бен Лонгдон из Университета Эксетера.