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Двоичные системы выбрасывают свои орбитальные планеты, выявили ученые

Согласно новым исследованиям Университета Вашингтона (UW), планеты, вращающиеся вокруг двойных звезд с коротким периодом или звезды, запертые в близких орбитальных объятиях, могут быть выброшены в космос вследствие эволюции их хозяев.

Двоичные системы выбрасывают свои орбитальные планеты, выявили ученые


Полученные данные помогают объяснить, почему астрономы обнаружили несколько круговых планет, являющимися орбитальными звездами, которые, в свою очередь, вращаются вокруг друг друга, несмотря на наблюдение тысяч краткосрочных двойных звезд или орбитальных периодов продолжительностью 10 дней или менее. Это также означает, что такие бинарные звездные системы являются плохим местом для поиска пригодных для жизни планет и жизни за пределами Земли.

Существует несколько различных типов двоичных звезд, таких, как визуальные и спектроскопические двоичные файлы, названные так, как астрономы могут их наблюдать. Ведущий ученый UW Дэвид Флеминг изучает затмение двоичных систем.

Когда затмевающие двойные орбиты близки друг к другу в течение примерно 10 дней или менее, ученых заинтересовало, влияют ли силы гравитации, которые каждый из них оказывает друг на друга и какие имеют «динамические последствия» для звездной системы. В ходе исследования ученые выявили, что приливные силы переносят угловой момент от звездных вращений к орбитам. Они замедляют звездные вращения, расширяя орбитальный период.

Эта передача углового момента заставляет орбиты не только увеличиваться, но и циркулировать, превращаясь из эксцентричного или в форме футбола в идеальные круги. И в очень длительные периоды времени спины двух звезд также синхронизируются, так как луна с Землей, причем каждый навсегда показывает одно и то же лицо другому.

Расширяющаяся звездная орбита «поглощает планеты, которые были изначально безопасными, а затем они уже не были в безопасности, - и их выбрасывают из системы», - сказал Рори Барнс, младший научный сотрудник астрономии и соавтор статьи. И выброс одной планеты таким образом может нарушить орбиты других орбитальных миров каскадном эффекте, в конечном итоге выбрасывая их и из системы.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:13
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