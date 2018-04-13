Аланы: Стражи Рима разрушили древнюю империю и заложили основы средневекового рыцарства

Римляне часто сталкивались с кочевыми племенами, нарушающими границы античного государства, но этот негерманский народ первым основал свои поселения на территории Европы. Он длительное время жил рядом с империей, периодически радуя ее военными набегами, а полководцы называли аланов непобедимыми воинами. Источники сохранили сведения, что народ имел свои земли на западном берегу Дона, называясь скифами, а другая половина владела Паннонией после указа Константина Великого в 337 году. Тогда воины защищали Рим, имея соответствующее жалование, вот только мирное время длилось недолго. Они были недовольны условиями жизни и решили объединиться с вандалами, после чего вместе разграбили столицу, не способную возродиться после такого удара. Затем германский лидер Одоакр заставил последнего императора отречься от власти, после чего имя племени вошло в историю.Перед такими событиями римские граждане стали следовать аланской моде, используя в 5 веке их оружие, а также аристократы ценили собак и лошадей, отличающихся большой выносливостью, несмотря на свою невзрачность. Пресытившиеся интеллигенты искали свободу в примитивном образе жизни и слиянии с природой, настолько идеализируя варваров, что потом эта тенденция стала основой для описания рыцарей. Античные романы воспевали доблести дикарей, занявших первое место в списке кумиров, а горожане пытались надевать их наряды и вести себя соответствующим образом. Аланы в ответ предпочитали иметь у себя все достижения цивилизации, вот только их удлиненные головы и искусственная деформация черепов пришлись не по душе патрициям. Чтобы иметь столь необычную форму, они перебинтовывали головы младенцев ритуальными повязками с украшениями, а когда кости черепа уже сформировались, их снимали. Эти особенности позволяли жрецам племени уходить в транс во время ритуалов.Флавий Арриан описал особенности боя с воинами, быстро атакующими врагов с помощью своих копий. Он отмечал, что пехота, вооруженная метательными снарядами, лучше всего отбивает нападение противника, который потом пытается обмануть соперника ложным отступлением. Римляне тоже переняли стратегию народа, а европейцы считались с его воинскими доблестями. Аланы радостно встречали смерть на поле битвы, но лица, умирающие в своей постели, были достойны презрения. Их наследие стало основой для рыцарей и прекрасно описано в легенде о короле Артуре. Марк Аврелий имел 8000 опытных солдат, сражающихся в Британии со знаменами, на которых было изображение дракона, а также они поклонялись мечу, когда он был, воткнут в землю. Потому два варварских племени были страшной угрозой для европейцев из-за своих привычек. Они даже покорили африканские земли, уничтожив римлян и жителей Карфагена, после чего имея флот, неоднократно совершали морские набеги на Италию. Сейчас осетины являются потомками аланов и дискуссируют с ингушами, тоже претендующими на родство с могучими воинами. Также есть версия, что все кочевые народы севера Кавказа и Каспийского моря вошли в этот список. Другая часть народа сливалась с другими этническими группами, куда вошли кельты, франки и берберы, а в 5 веке их наследниками стали бретонцы.