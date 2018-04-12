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Ученые проследили генетическую эволюцию дрожжей

Группа исследователей с членами из нескольких учреждений во Франции создала подробную карту генетической эволюции Saccharomyces cerevisiae. В своей статье, опубликованной в журнале Nature, группа описывает их анализ общих дрожжей и то, что они обнаружили.

Ученые проследили генетическую эволюцию дрожжей


Saccharomyces cerevisiae, как отмечают исследователи, широко используется людьми в течение очень долгого времени - это дрожжи, используемые для производства хлеба, вина и пива. Он также широко используется учеными-исследователями, поскольку его геном был секвенирован и может быть легко использован. В этих новых усилиях исследователи стремились узнать больше об истории дрожжей, изучив их генетический состав.

Предыдущие исследования показали, что люди впервые начали использовать дрожжи после того, как они были обнаружены на коже винограда, и было высказано предположение, что его использование впервые началось в Китае. Чтобы узнать больше о их истории, исследователи собрали образцы со всего мира - дрожжи в разных частях мира со временем изменились частично из-за естественных событий и частично из-за вмешательства человека. Взятие геномного глобального обследования дрожжей позволило исследователям создать карту эволюции гриба. Работа состояла в выполнении цельногенного секвенирования на 1011 образце дрожжей, что дало 1625809 высококачественных опорных SNP.

Исследователи сообщают, что теории миграции дрожжей вне Китая, похоже, верны. Они также обнаружили, что дрожжи претерпели значительные изменения из-за вмешательства человека, связанного с ферментацией для приготовления пива, вина и саке. Ученые также отметили, что количество наборов хромосом (ploidy) в клетках дрожжей оказало влияние на пригодность для всех испытуемых видов. Они обнаружили, что дрожжи страдают от потери гетерозиготности, в которой присутствуют два разных аллеля данного гена. Специалисты предполагают, что это, вероятно, привело к широкому изменению между наблюдаемыми образцами.

Команда приходит к выводу, что их работа заложила основу для будущих исследований в области генома, а также предлагает подробную историю общих дрожжей.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:42
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