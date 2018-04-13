Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету

Сложно найти людей, ничего не знающих о магнитных бурях, а лица, страдающие погодной зависимостью, уже смирились с очередным прогнозом, где упоминается возмущенная геомагнитная обстановка. Это гарантирует им головную боль и прочие недомогания, однако, все негативные моменты, происходящие на Земле, только часть разрушительного урагана, бушующего в космосе. Виновником возникновения таких процессов стал солнечный ветер, представляющий собою облако плазмы с содержанием гелия и водорода. Также сюда входят ионизированные частицы, несущиеся к выбранному небесному телу со скоростью света. Не стоит думать, что все звезды просто холодные объекты дальних миров, потому что, они живые и могут умирать после своего рождения. Огромное светило с внушительной массой в такой момент производит яркую вспышку- сверхновую, но выбрасывает в пространство огромное количество энергии. Кроме света тут рождаются гамма- излучения, которые легко могут уничтожить небесное тело, оказавшееся в зоне риска. Сейчас ученые отметили, что человечество тоже может быть в опасности из-за таких взрывов.Они способны разрушить биосферу даже на расстоянии 50 световых лет, опровергнув прежнюю гипотезу. Раньше эксперты считали, что сверхновые не могут нанести такой ущерб из-за своей дальности, а ближайшие объекты располагались на расстоянии 300 световых аналогов, только в последнее время они стали приближаться. Это связано с вхождением звездной системы в рукава Млечного пути, состоящие из газа и пыли. Два года назад ученые выяснили, что 2 миллиона лет назад планеты, находящиеся в Солнечной системе были подвержены бомбардировке опасными частицами после вспышек. Они сохранились в грунте на поверхности Луны и на дне океанов, становясь причиной вымирания животных и нового витка эволюции. Первая радиация снизила плотность озонового слоя на 25%, после чего сюда обрушились тяжелые частицы, уничтожающие клетки живых организмов. Это стало причиной мутации и онкологии, уничтоживших представителей фауны и людей, а растения сильно изменились, что также относится к простейшим видам.Новой угрозой стали черные дыры, которые затягивают внутрь любые предметы, попавшие на их территорию. Даже свет не может вырваться из цепких объятий космических монстров, которые способны уничтожать объекты, расположенные на огромном расстоянии. Горизонт событий недаром считается условной границей между видимым пространством и областью с большой массой и плотностью, где не работают законы физики. Также эти космические феномены могут преподнести немало сюрпризов, так как вокруг них есть много небесных тел, ожидающих своей участи. Во время вращения и поглощения газа вместе со звездным веществом, дыры разогревают материю, после чего начинают порождать излучение, способное преодолеть гравитацию. Они могут сделать чистой радиацией 10% веществ, а также трапезы этих объектов вызывают 20 взрывов. После таких процессов космическое пространство заполняется мощными излучениями, способными погубить все формы жизни. Ученые смогли выяснить такие моменты, хотя древние и массивные представители данного класса могут совершить опасные вещи, приводящие к катастрофе.В 50-х годах британские ученые заметили яркий объект, излучения которого можно было зафиксировать в радиочастотном диапазоне. Они назвали его квазаром, после чего американские коллеги, исследовав пять аналогов, пришли к выводам, что красные смещения не вписывались в существующую модель космоса из-за своих огромных размеров. Оказалось, что они на миллиарды световых лет располагаются от Солнца, но также на огромной скорости удаляются от нашей планеты. Сияние одного космического чуда выше спиральной галактики, а самый удаленный квазар в созвездии Волопаса имеет светимость равную 400 триллионов светил. Только массивная черная дыра была способна настолько разогреть газ в ранней Вселенной, но обычные люди видят только маленькие звезды, тоже ставшие опасностью для Земли. В 2012 году чилийские специалисты заметили самый мощный выброс вещества, сделанный квазаром в созвездии Льва. Этот древний объект своим джетом превзошел мощность Галактики и расположился на расстоянии 1000 световых лет от черной дыры. Любое небесное тело, оказавшееся в поле зрения плазмы, будет немедленно уничтожено, но рассеянные ветра могут разрушить слой озона, после чего на людей обрушатся потоки смертельного ультрафиолета. Пока защитные слои могут противостоять космической угрозе, но ученые не гарантируют, что новый поток радиации со скоростью света уже не несется в сторону Земли.