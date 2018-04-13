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Илон Маск показал размеры космического корабля

Основатель компании SpaceX миллиардер Илон Маск показал модель – шаблон, которую будут использовать для сборки главной части межпланетного корабля. Космический аппарат будет выведен ракетой огромных размеров, под названием BFR (Big Falcon Rocket).

Илон Маск показал размеры космического корабля


Соответствующий снимок Илон Маск разместил на своей странице в социальной сети. Для сравнения рядом с корпусом модели разместили автомобиль, который в несколько десятков раз уступил по размерам шаблону.

Стоит напомнить, что в 2016 году миллиардер продемонстрировал топливный бак гигантских размеров из композита для жидкого кислорода. Этот бак был предназначен для BFR. Еще ранее основатель SpaceX презентовал несколько видеороликов, демонстрирующих двигатель Raptor, но фотоснимков самого корпуса межпланетного корабля до сих пор не было.

Высота ракеты, предположительно, составит 106 метров. С ее помощью планируется доставлять 150 тонн груза на околоземную орбиту.

В диаметре космический аппарат достигнет девяти метров. Отмечается, что это будет самый большой межпланетный корабль, который когда-либо создавался человеком. Его внутренний объем составит 825 куб. метров, в то время как объем самой МКС всего на 100 куб. метров больше.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 06:45
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