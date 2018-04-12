Спустя три года наблюдений ученым удалось поймать срыв сверхмассивного пульсара

Типичная нейтронная звезда образуется из обрушенных остатков предыдущей звезды и часто бывает крошечным диаметром в 20 километров, в то время как она содержит почти в полтора раза массу нашего Солнца. Это делает их абсурдно плотными и дает им сильные гравитационные силы, и законы физики могут стать странными в этих условиях.Например, бывают случаи, когда нейтронная звезда внезапно меняет свою скорость вращения, часто ускоряясь, явление, называемое «сбой». Считается, что причины срыва связаны с шаткими и мощными магнитными полями нейтронной звезды, но астрономы никогда полностью не изучали непосредственно эти «сбои». До недавнего времени.Расположенный около 1000 световых лет от Земли, пульсар Вела (для справки, пульсар - быстро движущаяся нейтронная звезда) был предметом трехлетней миссии, когда астрономам удалось поймать ее срыв через радиотелескоп. Команда исследователей внимательно следит за ним из двух разных телескопов, в Радио-обсерватории Маунт-Плезант в Тасмании и Обсерватории Сидуна в Южной Австралии.Это первый раз, когда нейтронная звезда была поймана на радиотелескопе, и это позволит ученым изучить их гораздо ближе. Собирать подобные данные нелегко, так как они происходят раз в несколько лет или около того, и они все еще чрезвычайно непредсказуемы и длятся всего лишь часть секунды.