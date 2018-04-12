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Спустя три года наблюдений ученым удалось поймать срыв сверхмассивного пульсара

Нейтронные звезды определенно не самые большие объекты во Вселенной, но они самые массивные (кроме черных дыр). Однако наибольший интерес для астрономов представляют пульсары, срывы которых очень редко удается наблюдать.

Спустя три года наблюдений ученым удалось поймать срыв сверхмассивного пульсара


Типичная нейтронная звезда образуется из обрушенных остатков предыдущей звезды и часто бывает крошечным диаметром в 20 километров, в то время как она содержит почти в полтора раза массу нашего Солнца. Это делает их абсурдно плотными и дает им сильные гравитационные силы, и законы физики могут стать странными в этих условиях.

Например, бывают случаи, когда нейтронная звезда внезапно меняет свою скорость вращения, часто ускоряясь, явление, называемое «сбой». Считается, что причины срыва связаны с шаткими и мощными магнитными полями нейтронной звезды, но астрономы никогда полностью не изучали непосредственно эти «сбои». До недавнего времени.

Расположенный около 1000 световых лет от Земли, пульсар Вела (для справки, пульсар - быстро движущаяся нейтронная звезда) был предметом трехлетней миссии, когда астрономам удалось поймать ее срыв через радиотелескоп. Команда исследователей внимательно следит за ним из двух разных телескопов, в Радио-обсерватории Маунт-Плезант в Тасмании и Обсерватории Сидуна в Южной Австралии.


Это первый раз, когда нейтронная звезда была поймана на радиотелескопе, и это позволит ученым изучить их гораздо ближе. Собирать подобные данные нелегко, так как они происходят раз в несколько лет или около того, и они все еще чрезвычайно непредсказуемы и длятся всего лишь часть секунды.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:15
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