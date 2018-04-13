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Итальянцы запечатлели на видео НЛО во время “ритуального танца”

В сетях появилось видео, опубликованное свидетелями события из Италии. Они запечатлели на камеры НЛО во время “ритуального танца” над Неаполем.

Итальянцы запечатлели на видео НЛО во время “ритуального танца”


Люди раньше не сталкивались с таким необычным зрелищем, так что решили посмотреть на поведение объекта во время полета. Он издавал сильное свечение, а также двигался без шума, но потом решил немного задержаться, чтобы осмотреть город.



НЛО стал показывать немыслимые пируэты, напоминающие танцевальные движения. Многие горожане предположили, что он мог подавать сигналы своим собратьям. Скептики после просмотра упомянули об обычных фонарях, отражающихся в ночном небе, а эксперты пока хранят молчание и изучают материалы.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30
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