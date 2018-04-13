Белый хлеб из магазина признан самым опасным продуктом для здоровья из-за своего состава – Эксперты

Несмотря на пользу пшеницы, в этом продукте используется рафинированная мука без пищевых волокон и зародышей, имеющих витамины. Крахмал повышает сахар в крови и становится виновником ожирения из-за стимуляции аппетита. Также на предприятиях часто используется зерно с плесенью или болезнями, которое потом подвергается химической обработке, чтобы быть пригодным для изготовления хлеба.Испорченные аналоги могут использоваться для сухарей, да и само оборудование уже старое и тоже имеет следы повреждений. Потому такая сдоба может стать причиной возникновения диабета, лишнего веса, но еще вызывает чрезмерную выработку гормона, дающего ощущение эйфории.