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Белый хлеб из магазина признан самым опасным продуктом для здоровья из-за своего состава – Эксперты

Российские эксперты после анализа белого хлеба из магазина признали его самым опасным продуктом для здоровья из-за состава. Они рекомендуют потребителям покупать ржаные аналоги без вредных добавок.

Несмотря на пользу пшеницы, в этом продукте используется рафинированная мука без пищевых волокон и зародышей, имеющих витамины. Крахмал повышает сахар в крови и становится виновником ожирения из-за стимуляции аппетита. Также на предприятиях часто используется зерно с плесенью или болезнями, которое потом подвергается химической обработке, чтобы быть пригодным для изготовления хлеба.

Белый хлеб из магазина признан самым опасным продуктом для здоровья из-за своего состава – Эксперты


Испорченные аналоги могут использоваться для сухарей, да и само оборудование уже старое и тоже имеет следы повреждений. Потому такая сдоба может стать причиной возникновения диабета, лишнего веса, но еще вызывает чрезмерную выработку гормона, дающего ощущение эйфории.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30
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