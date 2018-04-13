Ученые: Капучино при чрезмерном употреблении приносит вред ЖКТ из-за своего состава

Он тоже содержит кофе, обладающее тонизирующим и стимулирующим эффектом, позитивно воздействуя на перистальтику кишечника и метаболизм. Также этот ингредиент повышает давление у гипотоников. Благодаря молоку организм получает полезные бактерии, белки и кальций, а сахар кроме повышения глюкозы в крови активизирует деятельность головного мозга.Однако казеиновые молочные белки и вяжущие вещества кофе образуют субстанцию, с которой не может справиться желудок. Даже повышенная кислотность не улучшает процессы, и часть остается в органе, вызывая различные недуги. Здоровые клетки могут переродиться в онкологические аналоги, так что лучше всего пить только две чашки напитка в день.