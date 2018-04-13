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Ученые: Капучино при чрезмерном употреблении приносит вред ЖКТ из-за своего состава

Многие люди предпочитают вместо обычного кофе употреблять капучино, считая этот напиток безопасным для здоровья. Ученые выяснили, что он при чрезмерном употреблении приносит вред ЖКТ из-за своего состава.

Он тоже содержит кофе, обладающее тонизирующим и стимулирующим эффектом, позитивно воздействуя на перистальтику кишечника и метаболизм. Также этот ингредиент повышает давление у гипотоников. Благодаря молоку организм получает полезные бактерии, белки и кальций, а сахар кроме повышения глюкозы в крови активизирует деятельность головного мозга.

Ученые: Капучино при чрезмерном употреблении приносит вред ЖКТ из-за своего состава


Однако казеиновые молочные белки и вяжущие вещества кофе образуют субстанцию, с которой не может справиться желудок. Даже повышенная кислотность не улучшает процессы, и часть остается в органе, вызывая различные недуги. Здоровые клетки могут переродиться в онкологические аналоги, так что лучше всего пить только две чашки напитка в день.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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