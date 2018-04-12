Российские учёные придумали, как создать топливо за час

Российские учёные придумали, как можно сократить вред, наносимый экологии, и получить новый вид топлива. Специалисты решили перерабатывать нефтяные газы, которые зачастую выбрасываются в окружающую среду. Новое топливо отличается морозоустойчивостью, что делает его пригодным для использования даже в Арктике.Учёные сообщают, что новое топливо не содержит вредных примесей, загрязняющих экологию. При этом оно соответствует всем ГОСТам. Специалисты способны получить топливо всего за один час перерабатывая углеводосодержащие растительные остатки, торф, древесину, опилки и подсолнечную лузгу. Стоимость такого горючего будет отличаться низкой ценой.