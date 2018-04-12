На фото 1917 года запечатлен путешественник во времени

На фотографии, сделанной более сотни лет назад, можно увидеть группу людей, которые одеты по моде тех времен. Фото может показаться заурядным, однако, если внимательнее присмотреться, то наибольшее внимание привлечет странный молодой мужчина в футболке и шортах – наряде, который не характерен для начала 20 века.Разглядывая фотоснимок, создается впечатление того, что этот человек - путешественник во времени, и появился он для всех неожиданно, потому как все взирают на него с нескрываемым удивлением.