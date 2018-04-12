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На фото 1917 года запечатлен путешественник во времени

На фотоснимке 1917 года запечатлен путешественник во времени. Соответствующий снимок появился в книге с названием «Великая история Кейп-Скотта». Сообщается, что снимок сделан в Канаде больше ста лет назад.

На фото 1917 года запечатлен путешественник во времени


На фотографии, сделанной более сотни лет назад, можно увидеть группу людей, которые одеты по моде тех времен. Фото может показаться заурядным, однако, если внимательнее присмотреться, то наибольшее внимание привлечет странный молодой мужчина в футболке и шортах – наряде, который не характерен для начала 20 века.

Разглядывая фотоснимок, создается впечатление того, что этот человек - путешественник во времени, и появился он для всех неожиданно, потому как все взирают на него с нескрываемым удивлением.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:30
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