Ученые: Скрытые озера на нашей планете могут стать доказательствами существование внеземной жизни в Солнечной системе

Эти водоемы отличаются от остальных аналогов большим содержанием соли. Они стали уникальными среди 400 озер, расположенных под ледниками в различных уголках Земли. Такие виды раньше были замечены на Европе, являющейся спутником Юпитера.Находки полностью изолированы от внешнего мира и не имели с ним контактов на протяжении 1000 лет. Эксперты считают открытие важным, потому что после исследования их содержимого можно будет найти формы жизни, имеющиеся на космических объектах.