АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Ученые: Скрытые озера на нашей планете могут стать доказательствами существование внеземной жизни в Солнечной системе

Канадские ученые под арктическим ледником Девон обнаружили скрытые озера. Они могут стать доказательствами существование внеземной жизни в Солнечной системе.

Эти водоемы отличаются от остальных аналогов большим содержанием соли. Они стали уникальными среди 400 озер, расположенных под ледниками в различных уголках Земли. Такие виды раньше были замечены на Европе, являющейся спутником Юпитера.

Ученые: Скрытые озера на нашей планете могут стать доказательствами существование внеземной жизни в Солнечной системе


Находки полностью изолированы от внешнего мира и не имели с ним контактов на протяжении 1000 лет. Эксперты считают открытие важным, потому что после исследования их содержимого можно будет найти формы жизни, имеющиеся на космических объектах.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи назвали Анастасию Квитко «хоббитом»
Эксперт назвал равновесный курс рубля в ближайшие
Ученые: На поверхности Солнца открылись три
Хейтеры уверены, что шаловливые игры Анастасии
Учёные открыли тайну происхождения клада из
Экс-участник «Дома-2» Кирилл Щетинин предложил
Ученые: Скрытые озера на нашей планете могут
49-летняя Валерия планирует родить ребенка
Муж Ксении Бородиной возобновил филологическую
Александр Гобозов ждет достойной оценки своих
Американские критики назвали десятку самых
Учёные разработали роботов-ныряльщиков,
Backstage с фотосессии сексуальной экс-участницы
Дарья Пынзарь срочно реанимирует свои волосы
Нейросеть смогла восстановить видео из размытого
Суровый взгляд младшей дочери Ксении Бородиной
Представлен кроссовер Dodge Durango с пакетом
Ольга Рапунцель ради дочери отказалась от сладкого
Беременной звезде «Дома-2» Марии Адоевцевой
Таиландская девочка с талисманом в руке стала
Названа самая большая проблема России
Алена Водонаева повторила за Анастасией
Учёные выяснили, что видят слепые люди во время
Татьяна Васильева в 71 год сделала ещё одну
Анна Седокова похудела после активных игр с сыном
Ксения Собчак призналась в любви к японской еде
Чернильное озеро в Алжире стало природным
Эксперт общественного мониторинга: В Кузбассе
Названа стоимость нового кроссовера Chery Tiggo 8
Дети Евгении Добровольской часто боялись орущую и
Просмотреть все новости