Ученые: Скрытые озера на нашей планете могут стать доказательствами существование внеземной жизни в Солнечной системе
Канадские ученые под арктическим ледником Девон обнаружили скрытые озера. Они могут стать доказательствами существование внеземной жизни в Солнечной системе.
Эти водоемы отличаются от остальных аналогов большим содержанием соли. Они стали уникальными среди 400 озер, расположенных под ледниками в различных уголках Земли. Такие виды раньше были замечены на Европе, являющейся спутником Юпитера.
Находки полностью изолированы от внешнего мира и не имели с ним контактов на протяжении 1000 лет. Эксперты считают открытие важным, потому что после исследования их содержимого можно будет найти формы жизни, имеющиеся на космических объектах.
Эти водоемы отличаются от остальных аналогов большим содержанием соли. Они стали уникальными среди 400 озер, расположенных под ледниками в различных уголках Земли. Такие виды раньше были замечены на Европе, являющейся спутником Юпитера.
Находки полностью изолированы от внешнего мира и не имели с ним контактов на протяжении 1000 лет. Эксперты считают открытие важным, потому что после исследования их содержимого можно будет найти формы жизни, имеющиеся на космических объектах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40