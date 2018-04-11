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Ученые: Интеллект инопланетян может быть основан на темной материи Вселенной

Новое исследование, опубликованное в Acta Astronautica, предполагает новую теорию провала в поисках разумной жизни в космосе: возможно, сигналы от чужих цивилизаций принимают форму темной материи или темной энергии ... или, может быть, сами инопланетяне основаны на темной материи.

Ученые: Интеллект инопланетян может быть основан на темной материи Вселенной


Новое исследование - работа нейропсихологов Габриэля де ла Торре и Мануэля Гарсии из Университета Кадиса. Ключевая концепция их исследований заключается в том, что поиск разумной инопланетной жизни может быть сорван узкими представлениями землян о том, что может классифицироваться как «инопланетянин» и какой способ общения с ними приемлим.

По словам Де Ла Торре: «Когда мы думаем о других разумных существах, мы ограничены нашим мировоззренческим видением мира, и нам трудно это признать. Наше исследование заключается в рассмотрении других возможностей, например, существ-измерений, которые наш ум не может понять, или интеллектов, основанных на темной материи или энергетических формах, составляющих почти 95% Вселенной и которые мы только начинаем мельком видеть. Даже возможность существования других вселенных, как показывают тексты Стивена Хокинга и других ученых ».

Чтобы исследовать недостатки в восприятии человека, де ла Торре и Гарсия показали воздушные фотографии 137 людям, которые изображали либо природные географические объекты (реки, горы и т. д.), либо искусственные объекты (например, здания и дороги). Однако тайно они добавили небольшое изображение гориллы на некоторые фотографии. Исследователи обнаружили, что те, у кого более развито интуитивное мышление, а не рациональные или аналитические, смогли обнаружить горилл с большей частотой.

«Наша традиционная концепция пространства ограничена нашим мозгом, и у нас могут быть признаки быть неспособными увидеть «горилл». Может быть, мы не смотрим в правильном направлении» - считает де ла Торро..

Ученые утверждают, что серьезные сдвиги в научном понимании происходят не из-за постепенного накопления знаний. Они происходят из внезапного внедрения совершенно новых идей, часто вводимых учеными, ломающими традиционный способ мышления. Поэтому, даже если инопланетяне не сделаны из темной материи, просто изменение способа мышления о чужой жизни может помочь найти их.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 23:07
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