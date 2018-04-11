Астрономы засекли мощнейшую вспышку звезды Проксима Центавра

Несмотря на то, что Proxima b находится в обитаемой зоне своей планетной системы, ее звезда Proxima Centauri оказалась более изменчивой, чем наше Солнце. Время от времени она выпускает в космос мощнейшие вспышки, которые буквально поджаривают планету Proxima b. Недавно астрономам удалось зафиксировать одну из самых мощных вспышек Proxima Centuari. Она была настолько сильна, что обычно смутную красную карликовую звезду можно было увидеть с Земли.Становится все более очевидным, что вряд ли на Proxima b существовала жизнь. Одна из причин возможного зарождения жизни на планете заключается в том, что ее поверхность правильной температуры для образования жидкой воды.Однако солнечные вспышки такой огромной величины кажутся довольно распространенными с Proxima Centauri Помимо наличия достаточного солнечного ветра для жизни на любой поверхности планеты, Proxima Centauri имеет множество небольших вспышек, которые могут быть опасными. Время от времени и наше Солнце вспыхивает, что может нарушить работу GPS-систем, но оно находится в относительно спокойном состоянии. Чего нельзя сказать о Proxima Centauri.