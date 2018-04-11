Ученые: Хорьки-мутанты являются ключом к разгадке причин увеличения человеческого мозга

Инактивируя ген, связанный с аномально небольшим размером мозга у людей, исследователи создали первого хорька с неврологической мутацией. Хотя первоначальный импульс работы заключался в изучении болезни и развития мозга человека, говорит исследователь Ховард Хьюз (HHMI) Кристофер Уолш, результаты также проливают свет на то, как мозг человека расширялся в ходе эволюции.Обычно внешний слой человеческого мозга, называемый корой головного мозга, большой и сильно сложен. Однако при зарождении мозга эмбриона возможны мутации, вызывающие микроцефалию – уменьшение головы и соответственно коры головного мозга. Микроцефалия может иметь генетический корень, а также связана с недавними вспышками вируса Зики.Исследователи идентифицировали гены, играющие роль в состоянии, некоторые из которых необходимы для роста коры головного мозга во время эмбрионального развития. Мутации в гене под названием ASPM, например, уменьшают размер человеческого мозга на 50%, делая его примерно такого же размера, как мозг шимпанзе.Ученые обнаружили, что хорьки моделируют человеческую микроцефалию гораздо точнее, чем мыши. Более того, хорьки раскрывают возможный механизм того, как человеческий мозг вырос в течение эволюционного времени. За последние семь миллионов лет размер человеческого мозга увеличился в три раза. Большая часть этого расширения произошла в коре головного мозга.Действительно, в мутировавших хорьках исследователи проследили дефицит коры головного мозга к типу стволовых клеток, называемых внешними радиальными глиальными клетками (ORG). ORG создаются стволовыми клетками, способными создавать всевозможные клетки в коре. Команда Уолша обнаружила, что Aspm регулирует время перехода между этими стволовыми клетками и ORG. Это влияет на отношение ORG к другим типам клеток. Таким образом, настройка Aspm может фактически набирать или уменьшать количество нервных клеток в мозге, говорит Уолш, без необходимости менять сразу несколько генов.Это ключ к тому, что ген мог сыграть роль в эволюции человеческого мозга. «Природа должна была решить проблему изменения размера человеческого мозга без необходимости реинжиниринга всего этого, - говорит Уолш.