АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Ученые: Хорьки-мутанты являются ключом к разгадке причин увеличения человеческого мозга

Генетически спроектированные хорьки могут помочь выяснить, каким образом сформировались большие человеческие мозги, заявляют ученые исследовательского центра Ховарда Хьюза.

Ученые: Хорьки-мутанты являются ключом к разгадке причин увеличения человеческого мозга


Инактивируя ген, связанный с аномально небольшим размером мозга у людей, исследователи создали первого хорька с неврологической мутацией. Хотя первоначальный импульс работы заключался в изучении болезни и развития мозга человека, говорит исследователь Ховард Хьюз (HHMI) Кристофер Уолш, результаты также проливают свет на то, как мозг человека расширялся в ходе эволюции.

Обычно внешний слой человеческого мозга, называемый корой головного мозга, большой и сильно сложен. Однако при зарождении мозга эмбриона возможны мутации, вызывающие микроцефалию – уменьшение головы и соответственно коры головного мозга. Микроцефалия может иметь генетический корень, а также связана с недавними вспышками вируса Зики.

Исследователи идентифицировали гены, играющие роль в состоянии, некоторые из которых необходимы для роста коры головного мозга во время эмбрионального развития. Мутации в гене под названием ASPM, например, уменьшают размер человеческого мозга на 50%, делая его примерно такого же размера, как мозг шимпанзе.

Ученые обнаружили, что хорьки моделируют человеческую микроцефалию гораздо точнее, чем мыши. Более того, хорьки раскрывают возможный механизм того, как человеческий мозг вырос в течение эволюционного времени. За последние семь миллионов лет размер человеческого мозга увеличился в три раза. Большая часть этого расширения произошла в коре головного мозга.

Действительно, в мутировавших хорьках исследователи проследили дефицит коры головного мозга к типу стволовых клеток, называемых внешними радиальными глиальными клетками (ORG). ORG создаются стволовыми клетками, способными создавать всевозможные клетки в коре. Команда Уолша обнаружила, что Aspm регулирует время перехода между этими стволовыми клетками и ORG. Это влияет на отношение ORG к другим типам клеток. Таким образом, настройка Aspm может фактически набирать или уменьшать количество нервных клеток в мозге, говорит Уолш, без необходимости менять сразу несколько генов.

Это ключ к тому, что ген мог сыграть роль в эволюции человеческого мозга. «Природа должна была решить проблему изменения размера человеческого мозга без необходимости реинжиниринга всего этого, - говорит Уолш.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сети появилась информация о суперкаре
Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на
Астрономы засекли мощнейшую вспышку звезды
В сентябре Ростех выпустит первую партию КАМАЗов
Учёные рассказали, с какими трудностями
Ученые: Хорьки-мутанты являются ключом к разгадке
В Китае представили особую версию кроссовера
Илья Яббаров едва не устроил потасовку с Андреем
Историк криптовалюты: Биткойн слабо укрепился в
Российские учёные вычислили новые сценарии
Блогер Лена Миро рассказала, что ее раздражают
Учёные обнаружили второе магнитное поле Земли
В Центробанке России рассказали о темпах инфляции
Учёные: Люди не видят пришельцев из-за "эффекта
Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет
Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую
Илья Яббаров расплакался после двухлетней разлуки
Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова
Курбана Омарова попрекают в поедании семечек
Учёные: Взрывной характер виновен в развитии
Учёные рассказали, какие продукты полезны для
Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем
Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее
Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание
Новый компактвэн Nissan Grand Livina получит
Учёные: В консервах с тунцом найдено запредельное
Участники телепроекта "Дом-2" ссорятся из-за еды
Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда
Американец Чуваев угрожает энергетической
На Урале снимут кино о тайне перевала Дятлова
Просмотреть все новости