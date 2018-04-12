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Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
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Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными

Легенды и исторические документы древних народов упоминают о загадочных Малых Ключах Соломона, являющихся магическими книгами библейского царя. Они содержат тайные знания о формах бытия и не были подвержены критике со стороны ученых разных веков.

Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными


Многие религиозные деятели не отрицали существование гримуаров, а также их использовали для своих целей алхимики и мастера магии. Впервые люди заинтересовались рукописями в 15 веке, когда церковь стала утрачивать свое господство над умами, уступив бразды правлению веяниям эпохи Возрождения. Нострадамус вместе с Папюсом, графом Сен-Жерменом и другими известными лицами часто ссылались на них во время своих опытов, потому что, в Ключах были собраны знания об иных мирах кроме нашей планеты с подробными описаниями существ и ритуалами их призывов. Такие навыки могли дать посвященным лицам полное могущество в жизни, а также позволяли решить вопросы, связанные с наукой или иными видами человеческой деятельности. Сам герой нашей истории был мудрым и дальновидным политиком, жившим на Земле, а также отличался праведностью. Бог решил вознаградить своего избранника, таким образом, после чего царь мог покорить самых ужасных демонов и призывать на помощь любых ангелов с небес, чтобы обеспечить мир и процветание народу.

Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными


Некоторые исследователи были уверены, что книги использовались для изгнания Сатаны, однако это не соответствует истине. Ритуалы, описанные в этих источниках, уделяют большое внимание силам, используемым для личных целей, а также они основаны на традициях иудаизма и христианства. В текстах все заклинания написаны в виде молитв, да и сдерживание злых сил проходит с помощью произношения имен Бога. Современные священники отрицательно относятся к древним текстам, но они были написаны в период Ветхого Завета, когда строгих запретов не существовало, а использование демонов в благих целях даже приветствовалось. Сила Соломона, скрытая на страницах манускриптов, была настолько огромной, что он мог запечатать в сосуде всех злых существ вместе с их слугами. Ученые подтвердили идентичность содержания рукописей, найденных в средневековых странах с аналогами израильтян и античными источниками, но только ведут дискуссии по поводу авторов этого шедевра. Многие рукописи, существовавшие до 12 века, бесследно исчезли, а потому многие эксперты предполагают, что они были созданы алхимиками в поздние времена после личных исследований.

Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными


Несмотря на разногласия, оккультисты подтвердили эффективность действия материалов, а также оккультная литература, изданная в наше время, базируется на этих принципах. Кроме того, Малый Ключ Соломона был признан самым безопасным трудом для опытов, потому что в нем есть множество защитных способов во время проведения обрядов. Первоисточники его до сих пор не были найдены, так что только благодаря четырем рукописям исследователям удалось в 19 веке воссоздать книгу в полном виде. Пять частей кроме описания различных существ разных миров дают возможность рассмотреть способы применения их сил в интересах людей. Гоэтия рассказывает о самых значимых служителях Ада, имеющих свои ранги и виды деятельности. На основе знаний о 72 демонах возникла целая наука, посвященная данному направлению, но техники с учетом выполнения всех правил, не могут нанести вред магам благодаря Печатям, ослабляющим возможности противника. Некоторые заклинания сложно выполнить из-за длительной подготовки и редких инструментов. С помощью кольца царь смог заточить адских слуг в сосуде и похоронить его на дне озера, но жрецы из Вавилона выпустили их на свободу, но потом собрали останки защиты Соломона и сделали маленькие аналоги по числу адских слуг, чтобы иметь над ними власть.

Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными


Теургия Гоэтия менее известна среди любителей оккультизма, потому что она описывает духов, имеющих различную природу. Они обладают меньшими возможностями, чем их негативные собратья, а также добрый характер большинства незримых существ вообще позволяет не использовать средства защиты. Эта часть была особенно популярна в Средневековье и меньше каралась церковью, преследовавшей любителей колдовства. Эксперты нашли в документах связь с греками, почитающими покровителей стихий. Арс Паулина описывает откровения апостола Павла, видевшего небесные сферы и их жителей. Парацельс использовал ее для работы со знаками Зодиака благодаря описаниям дневных и ночных ангелов, отвечающих также за времена года. Особое внимание уделено гениям, раскрывающим человеческие таланты и покровительствующим самым высоким целям и достижениям. Такое учение можно найти во многих религиозных направлениях, что только подтверждает подлинность древних источников.

Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными


Арс Алмадель посвящена арабскому магу, жившему во времена героя нашей истории. Он подарил правителю волшебный инструмент в виде квадрата с божественными и ангельскими именами. Благодаря этому предмету можно воздействовать на реальность в четырех мирах и быстрее достигнуть конкретной цели, но сложности заключается в правильном создании пластины и длительной подготовке перед проведением ритуалов. Арс Нотория была отдельной книгой, посвященной контактам с Богом и правильным направлением своих просьб. Она никогда не считалась наследием еретиков, потому что все блага, приходящие к человеку, посылались его Творцом. Сторонники магии считают ее бесполезной, отрицая такие возможности, но многие короли и папы успешно правили страной после использования данных знаний.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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