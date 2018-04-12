Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными

Многие религиозные деятели не отрицали существование гримуаров, а также их использовали для своих целей алхимики и мастера магии. Впервые люди заинтересовались рукописями в 15 веке, когда церковь стала утрачивать свое господство над умами, уступив бразды правлению веяниям эпохи Возрождения. Нострадамус вместе с Папюсом, графом Сен-Жерменом и другими известными лицами часто ссылались на них во время своих опытов, потому что, в Ключах были собраны знания об иных мирах кроме нашей планеты с подробными описаниями существ и ритуалами их призывов. Такие навыки могли дать посвященным лицам полное могущество в жизни, а также позволяли решить вопросы, связанные с наукой или иными видами человеческой деятельности. Сам герой нашей истории был мудрым и дальновидным политиком, жившим на Земле, а также отличался праведностью. Бог решил вознаградить своего избранника, таким образом, после чего царь мог покорить самых ужасных демонов и призывать на помощь любых ангелов с небес, чтобы обеспечить мир и процветание народу.Некоторые исследователи были уверены, что книги использовались для изгнания Сатаны, однако это не соответствует истине. Ритуалы, описанные в этих источниках, уделяют большое внимание силам, используемым для личных целей, а также они основаны на традициях иудаизма и христианства. В текстах все заклинания написаны в виде молитв, да и сдерживание злых сил проходит с помощью произношения имен Бога. Современные священники отрицательно относятся к древним текстам, но они были написаны в период Ветхого Завета, когда строгих запретов не существовало, а использование демонов в благих целях даже приветствовалось. Сила Соломона, скрытая на страницах манускриптов, была настолько огромной, что он мог запечатать в сосуде всех злых существ вместе с их слугами. Ученые подтвердили идентичность содержания рукописей, найденных в средневековых странах с аналогами израильтян и античными источниками, но только ведут дискуссии по поводу авторов этого шедевра. Многие рукописи, существовавшие до 12 века, бесследно исчезли, а потому многие эксперты предполагают, что они были созданы алхимиками в поздние времена после личных исследований.Несмотря на разногласия, оккультисты подтвердили эффективность действия материалов, а также оккультная литература, изданная в наше время, базируется на этих принципах. Кроме того, Малый Ключ Соломона был признан самым безопасным трудом для опытов, потому что в нем есть множество защитных способов во время проведения обрядов. Первоисточники его до сих пор не были найдены, так что только благодаря четырем рукописям исследователям удалось в 19 веке воссоздать книгу в полном виде. Пять частей кроме описания различных существ разных миров дают возможность рассмотреть способы применения их сил в интересах людей. Гоэтия рассказывает о самых значимых служителях Ада, имеющих свои ранги и виды деятельности. На основе знаний о 72 демонах возникла целая наука, посвященная данному направлению, но техники с учетом выполнения всех правил, не могут нанести вред магам благодаря Печатям, ослабляющим возможности противника. Некоторые заклинания сложно выполнить из-за длительной подготовки и редких инструментов. С помощью кольца царь смог заточить адских слуг в сосуде и похоронить его на дне озера, но жрецы из Вавилона выпустили их на свободу, но потом собрали останки защиты Соломона и сделали маленькие аналоги по числу адских слуг, чтобы иметь над ними власть.Теургия Гоэтия менее известна среди любителей оккультизма, потому что она описывает духов, имеющих различную природу. Они обладают меньшими возможностями, чем их негативные собратья, а также добрый характер большинства незримых существ вообще позволяет не использовать средства защиты. Эта часть была особенно популярна в Средневековье и меньше каралась церковью, преследовавшей любителей колдовства. Эксперты нашли в документах связь с греками, почитающими покровителей стихий. Арс Паулина описывает откровения апостола Павла, видевшего небесные сферы и их жителей. Парацельс использовал ее для работы со знаками Зодиака благодаря описаниям дневных и ночных ангелов, отвечающих также за времена года. Особое внимание уделено гениям, раскрывающим человеческие таланты и покровительствующим самым высоким целям и достижениям. Такое учение можно найти во многих религиозных направлениях, что только подтверждает подлинность древних источников.Арс Алмадель посвящена арабскому магу, жившему во времена героя нашей истории. Он подарил правителю волшебный инструмент в виде квадрата с божественными и ангельскими именами. Благодаря этому предмету можно воздействовать на реальность в четырех мирах и быстрее достигнуть конкретной цели, но сложности заключается в правильном создании пластины и длительной подготовке перед проведением ритуалов. Арс Нотория была отдельной книгой, посвященной контактам с Богом и правильным направлением своих просьб. Она никогда не считалась наследием еретиков, потому что все блага, приходящие к человеку, посылались его Творцом. Сторонники магии считают ее бесполезной, отрицая такие возможности, но многие короли и папы успешно правили страной после использования данных знаний.