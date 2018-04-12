Ученые назвали ядовитые растения основной причиной гибели динозавров

Немецкими учеными высказано новое предположение относительно гибели на Земле динозавров. Согласно их гипотезе исчезновение древних животных спровоцировано ядовитыми цветами и травами. Так же считается, что животные не могли все сразу полностью погибнуть после столкновения с нашей планетой гигантского астероида. Сообщается о всем сказанном на страницах медиа-издания Time.Теоретические заявления специалистов, полностью исключают возможность исчезновения гигантских животных от массового обледенения, вызванного падением астероида. Причем процесс вымирания древних динозавров, описанный учеными, принят за новую гипотезу. Как считают специалисты, исчезновение видов проходила последовательно, согласно возникшим сложностям в приспособлении к переменам в эволюции флоры, сформировавшейся до катастрофы на древней Земле.Как заявляют специалисты, даже хищные динозавры были всеядными. Их строение и организм были настолько огромных размеров, что животным необходимо было поедать все, что встречалось на их пути. В категорию добычи попадали и ядовитые растения, различные виды которых произрастали на планете в изобилии. Ученый подчеркивают, что из-за массовых отравлений произошла гибель всего многообразия представителей древней фауны.Исчезали динозавры с планеты от вида к виду. Не наделенные от природы способностью для анализа своих ощущений, они делали выводы, когда было уже поздно. Как противоположный пример приводятся крысы, которые съедают пищу только после того, как тщательно ее попробуют.