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Ученые рассмотрели связь между образованием суперконтинентов и силой океанских приливов

Согласно новому исследованию, цикличное усиление и ослабление океанских приливов в течение десятков миллионов лет связано с образованием суперконтинентов Земли, что происходит каждые 400-600 миллионов лет.
Ученые рассмотрели связь между образованием суперконтинентов и силой океанских приливов


По мнению авторов, результаты работы имеют ценность для изучения формирования нашей планеты, ее климата и эволюции жизни. Новое исследование предполагает, что долгосрочные изменения приливной энергии, которые контролируют силу океанических волн, – часть сверхтекучего цикла, обусловленного движением тектонических плит.

Ученые спрогнозировали, что в настоящее время Земля находится на зарождающейся стадии максимума приливной энергии, сильные приливы сохранятся примерно на ближайших 20 миллионов лет.

По мнению авторов исследования, сила приливов связана с жизнью на Земле, и понимание циклической прогрессии океана расширит знания об эволюционной истории. По словам специалистов, слабые волны, наоборот, создают эффект «застойной воды». В период сильных приливов волны «взбалтывают» моря, смешивая питательные вещества, необходимые для поддержания жизни океана. Поскольку наземные массивы медленно двигаются к формированию суперконтинента, океанские бассейны планеты открываются, в результате образуя одну сплошную массу воды. Большой открытый бассейн будет иметь низкую приливно-отливную энергию.

Новое исследование предполагает, что Атлантический океан в настоящее время резонирует, приближая приливы океана к максимуму. В течение следующих 50 миллионов лет приливы в Североатлантическом и Тихом океанах станут сильнее. Согласно данному исследованию, за этот период Азия разделится, создав новый океанский бассейн.

Через 100 миллионов лет приливы Индийского, Тихого и недавно сформированного Паназиатского океана приблизятся к высоким резонансам и усилятся. Ученые считают, что Австралия переместится на север, присоединится к нижней части Азии, так как все континенты постепенно создадут единый массив в северном полушарии.

Спустя 150 миллионов лет приливная энергия начнет уменьшаться, поскольку образуется следующий суперконтинент, а резонанс снизится, как это было в период существования двух последних суперконтинентов: Пангеи и Родинии.

Новое исследование показало, что каждый приливный максимум длится не более 50 миллионов лет и не обязательно находится в одной фазе с циклом суперконтинента.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:53
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