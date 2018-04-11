АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Учёные рассказали, с какими трудностями сталкиваются жители других планет

Учёный Владимир Айрапетян на конференции NASA рассказал, с какими трудностями могут сталкиваться жители других планет. По мнению специалистов, во Вселенной нет такого места, где можно было бы жить без трудностей и проблем.

Учёные рассказали, с какими трудностями сталкиваются жители других планет


Учёные предполагают, что жители других планет сталкиваются с такими же трудностями, что и земляне. Объекты, схожие по параметрам с Землёй, могут иметь источники энергии, воды, а также необходимыми для жизни химическими элементами. Жизнь может зародиться только на землеподобных объектах. Аналогия может прослеживаться не только в устройстве планет, но и в наличии схожих трудностей.

По мнению учёных, земляне - не единственные, кто сталкивается с социальными проблемами. Жители других планет также могут страдать от классового неравенства и несправедливости. Помимо этого, они могут сталкиваться с загрязнением воздуха, нехваткой воды и энергии, а также наличием вредных веществ.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сети появилась информация о суперкаре
Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на
Астрономы засекли мощнейшую вспышку звезды
В сентябре Ростех выпустит первую партию КАМАЗов
Учёные рассказали, с какими трудностями
Ученые: Хорьки-мутанты являются ключом к разгадке
В Китае представили особую версию кроссовера
Илья Яббаров едва не устроил потасовку с Андреем
Историк криптовалюты: Биткойн слабо укрепился в
Российские учёные вычислили новые сценарии
Блогер Лена Миро рассказала, что ее раздражают
Учёные обнаружили второе магнитное поле Земли
В Центробанке России рассказали о темпах инфляции
Учёные: Люди не видят пришельцев из-за "эффекта
Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет
Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую
Илья Яббаров расплакался после двухлетней разлуки
Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова
Курбана Омарова попрекают в поедании семечек
Учёные: Взрывной характер виновен в развитии
Учёные рассказали, какие продукты полезны для
Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем
Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее
Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание
Новый компактвэн Nissan Grand Livina получит
Учёные: В консервах с тунцом найдено запредельное
Участники телепроекта "Дом-2" ссорятся из-за еды
Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда
Американец Чуваев угрожает энергетической
На Урале снимут кино о тайне перевала Дятлова
Просмотреть все новости