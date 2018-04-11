Учёные рассказали, с какими трудностями сталкиваются жители других планет

Учёные предполагают, что жители других планет сталкиваются с такими же трудностями, что и земляне. Объекты, схожие по параметрам с Землёй, могут иметь источники энергии, воды, а также необходимыми для жизни химическими элементами. Жизнь может зародиться только на землеподобных объектах. Аналогия может прослеживаться не только в устройстве планет, но и в наличии схожих трудностей.По мнению учёных, земляне - не единственные, кто сталкивается с социальными проблемами. Жители других планет также могут страдать от классового неравенства и несправедливости. Помимо этого, они могут сталкиваться с загрязнением воздуха, нехваткой воды и энергии, а также наличием вредных веществ.