Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую психику

Учёные рассказали, что поликистоз яичников является довольно распространённым женским заболеванием. Однако его нельзя назвать безобидным: оно вызывает бесплодие и влияет на женскую психику. Исследование показало, что хронические кисты яичников могут привести к рождению детей, страдающих от аутизма и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.Учёные доказали наличие связи между поликистозом яичником и нарушением психики у женщин и их детей. Однако наука до сих пор не может объяснить, что является причиной, а что следствием. Не знают специалисты и то, что вызывает развитие поликистоза. Зачастую кисты являются доброкачественными и считаются признаком эндокринных и гормональных нарушений.