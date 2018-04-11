АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую психику

Учёные из Университета Кардиффа провели исследование, показавшее, что женщины, сталкивающиеся с поликистозом яичников, подвержены расстройству психики. Кроме того, заболевание может привести к рождению детей с аутизмом.

Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую психику


Учёные рассказали, что поликистоз яичников является довольно распространённым женским заболеванием. Однако его нельзя назвать безобидным: оно вызывает бесплодие и влияет на женскую психику. Исследование показало, что хронические кисты яичников могут привести к рождению детей, страдающих от аутизма и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.

Учёные доказали наличие связи между поликистозом яичником и нарушением психики у женщин и их детей. Однако наука до сих пор не может объяснить, что является причиной, а что следствием. Не знают специалисты и то, что вызывает развитие поликистоза. Зачастую кисты являются доброкачественными и считаются признаком эндокринных и гормональных нарушений.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сети появилась информация о суперкаре
Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на
Астрономы засекли мощнейшую вспышку звезды
В сентябре Ростех выпустит первую партию КАМАЗов
Учёные рассказали, с какими трудностями
Ученые: Хорьки-мутанты являются ключом к разгадке
В Китае представили особую версию кроссовера
Илья Яббаров едва не устроил потасовку с Андреем
Историк криптовалюты: Биткойн слабо укрепился в
Российские учёные вычислили новые сценарии
Блогер Лена Миро рассказала, что ее раздражают
Учёные обнаружили второе магнитное поле Земли
В Центробанке России рассказали о темпах инфляции
Учёные: Люди не видят пришельцев из-за "эффекта
Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет
Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую
Илья Яббаров расплакался после двухлетней разлуки
Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова
Курбана Омарова попрекают в поедании семечек
Учёные: Взрывной характер виновен в развитии
Учёные рассказали, какие продукты полезны для
Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем
Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее
Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание
Новый компактвэн Nissan Grand Livina получит
Учёные: В консервах с тунцом найдено запредельное
Участники телепроекта "Дом-2" ссорятся из-за еды
Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда
Американец Чуваев угрожает энергетической
На Урале снимут кино о тайне перевала Дятлова
Просмотреть все новости