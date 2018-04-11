Учёные рассказали, какие продукты полезны для груди

Учёные выяснили, что с помощью диеты можно не только сбросить лишний вес, но и улучшить вид груди. Специалисты рекомендуют употреблять отвар шиповника для того, чтобы активизировать кровообращение. Сделать красивым декольте можно и с помощью бобовых, в частности, чечевицы.Очистить организм от шлаков поможет куркума. Добавление её в рацион поможет очистить зону декольте. Похожими свойствами обладают овощи и фрукты с ярко-красным или оранжевым цветом. Они придают груди свежесть и упругость за счёт большого количества антиоксидантов. Бананы помогут сделать кожу более эластичной: выведут лишнюю жидкость и снимут отёчность. Полезны также цельнозерновые каши, натуральные соки, творог, йогурт, орехи, брокколи и белокочанная капуста.