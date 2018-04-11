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Учёные обнаружили у птиц "гормон любви" окситоцин

Учёные из Университета Небраски-Линкольна утверждают, что птицы обладают "гормоном любви" окситоцином. Птичий вариант гормона получил название мезотоцин, он помогает животным проявлять щедрость к собратьям.

Учёные обнаружили у птиц "гормон любви" окситоцин


Учёные нашли аналог "гормона любви" окситоцина у птиц. В ходе исследования были проведены наблюдения за воронами. Специалистов интересовало, что побуждает пернатых добровольно делиться пищей со своими собратьями. Один из экспериментов заключался в том, что воронам давали возможность покормить себя и других птиц червями. В большинстве случаев, пернатые охотно делились пищей.

Учёные считают, что мезотоцин играет большую роль в социальном поведении ворон. Повышение уровня аналога "гормона любви" привело к тому, что птицы становились более щедрыми к собратьям. Специалисты пришли к выводу, что гормон прошёл эволюционный путь вместе с животными и птицами.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:50
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