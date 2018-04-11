Астрофизики: У Земли образовалось «кольцо Сатурна» из космического мусора
Ученые считают, что вокруг Земли сформировалось "кольцо Сатурна", состоящее из космического мусора. Объем кольцевой структуры может достигать 8 тыс. т, подсчитали эксперты.
Всего на орбите вокруг нашей планеты вращается около 20 тыс. крупных деталей от запущенных ракет и отработанных спутников. Среди мелких и сверхмелких частиц космического мусора ученые выделили порядка 750 тыс. фрагментов. Подобное загрязнение крайне негативно отразится на атмосфере планеты и способно вызвать разрушение функционирующих аппаратов.
Через несколько лет, если прежние темпы космического загрязнения сохранятся, станет проблематично осваивать Вселенную, так как вывести новые аппараты и запустить их к дальним планетам просто не позволит кольцо из мусорных частиц. Для очистки околоземного пространства нужны огромные усилия и множество ракет-чистильщиков.
Всего на орбите вокруг нашей планеты вращается около 20 тыс. крупных деталей от запущенных ракет и отработанных спутников. Среди мелких и сверхмелких частиц космического мусора ученые выделили порядка 750 тыс. фрагментов. Подобное загрязнение крайне негативно отразится на атмосфере планеты и способно вызвать разрушение функционирующих аппаратов.
Через несколько лет, если прежние темпы космического загрязнения сохранятся, станет проблематично осваивать Вселенную, так как вывести новые аппараты и запустить их к дальним планетам просто не позволит кольцо из мусорных частиц. Для очистки околоземного пространства нужны огромные усилия и множество ракет-чистильщиков.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:10