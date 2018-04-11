АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Британские учёные смогли разгадать одну из тайн Стоунхенджа

Британские учёные смогли разгадать одну из тайн загадочного Стоунхенджа. Археолог Майк Питт считает, что некоторые камни изначально находились на этом месте. Позднее люди подняли камни, соорудив комплекс.

Британские учёные смогли разгадать одну из тайн Стоунхенджа


Учёные на протяжении многих лет пытаются разгадать многочисленные тайны Стоунхенджа. Тщательное изучение камней из которых состоит комплекс помогло найти ответ на одну из загадок. Ранее было принято считать, что древние британцы строили культовое сооружение из привезённых камней. Долгое время специалисты не могли объяснить, чем обусловлен выбор места под строительство Стоунхенджа.

Учёные пришли к выводу, что часть камней находились на месте строительства Стоунхенджа ещё задолго до прихода людей. Специалисты уверены, что по крайней мере два камня - камень No16, а также Пяточный камень - не были привезены. В качестве доказательства указывают на ямы, расположенные рядом с камнями. Эти образования в точности повторяют размеры камней.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Роснефть" приступила к выпуску экологического
Юлия Ковальчук озадачена выбором наряда для
Британские учёные смогли разгадать одну из тайн
Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в новом
Хейтеры высмеяли Полину Гагарину за отсутствие
Пользователи Сети снова начали обсуждать плоскую
Учёные смогли вернуть тактильные ощущения
Супруга Джастина Тимберлейка рассказала, что
Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями
Audi представила новую версию универсала A6 Avant
Глава Volkswagen Маттиас Мюллер подал в отставку
Обновленный пикап Foton Tunland появился в продаже
В Дубае обычные номерные знаки заменят на цифровые
«Вы дебилы?»: Экс-участница «Дом-2» Маргарита
В сеть выложили очередные снимки нового Mercedes
Светлана Лобода не собирается уходить в декретный
Учёные раскрыли причины распространения заразного
Ольга Бузова показала прогулку по весенней
Новая находка доказывает начало первых миграций
Рассекречен интерьер кроссовера Changan CS35
Новый электрокар Xing Miss R бросит вызов Тесле
Бен Аффлек осуществил мечту умирающего 11-летнего
Жена экс-продюссера Дом-2 Наталья Варвина
В продаже появился новый кроссовер Hyundai Encino
Жаркие танцы Бузовой и Киркорова вызвали ревность
Партнер по пикантным танцам отшлёпал Ольгу Бузову
Новый внедорожник Suzuki Jimny представят в конце
Фанат Тейлор Свифт ограбил банк, чтобы обратить
В Санкт-Петербурге пассажирам метро запретили
Илью Яббарова и Артёма Сороку зрители считают
Просмотреть все новости