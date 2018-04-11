Британские учёные смогли разгадать одну из тайн Стоунхенджа

Учёные на протяжении многих лет пытаются разгадать многочисленные тайны Стоунхенджа. Тщательное изучение камней из которых состоит комплекс помогло найти ответ на одну из загадок. Ранее было принято считать, что древние британцы строили культовое сооружение из привезённых камней. Долгое время специалисты не могли объяснить, чем обусловлен выбор места под строительство Стоунхенджа.Учёные пришли к выводу, что часть камней находились на месте строительства Стоунхенджа ещё задолго до прихода людей. Специалисты уверены, что по крайней мере два камня - камень No16, а также Пяточный камень - не были привезены. В качестве доказательства указывают на ямы, расположенные рядом с камнями. Эти образования в точности повторяют размеры камней.