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Учёные смогли вернуть тактильные ощущения парализованному человеку

Учёные из США провели исследования, которые смогут облегчить жизнь парализованных людей. Специалисты смогли добиться возврата тактильных ощущений с помощью введения электродов в определённые участки мозга.

Учёные смогли вернуть тактильные ощущения парализованному человеку


Учёные провели клинические испытания на пациенте, которого парализовало после травмы позвоночника. В ходе эксперимента, добровольцу ввели в соматосенсорную область мозга электроды. Данный участок мозга ответственен за восприятие в пространстве, температурных изменений, а также болевых ощущений.

Учёные признают, что операция лишь слегка улучшила состояние пациента - к нему вернулись тактильные ощущения. Несмотря на то, что доброволец по-прежнему прикован к постели, он сможет контролировать своё тело. Особенностью метода по вживлению электродов является отсутствие болезненных импульсов. Разработка поможет создать сверхчувствительные протезы.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:00
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