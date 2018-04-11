Учёные смогли вернуть тактильные ощущения парализованному человеку

Учёные провели клинические испытания на пациенте, которого парализовало после травмы позвоночника. В ходе эксперимента, добровольцу ввели в соматосенсорную область мозга электроды. Данный участок мозга ответственен за восприятие в пространстве, температурных изменений, а также болевых ощущений.Учёные признают, что операция лишь слегка улучшила состояние пациента - к нему вернулись тактильные ощущения. Несмотря на то, что доброволец по-прежнему прикован к постели, он сможет контролировать своё тело. Особенностью метода по вживлению электродов является отсутствие болезненных импульсов. Разработка поможет создать сверхчувствительные протезы.