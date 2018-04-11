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Специалисты доказали связь недостатка сна с болезнью Альцгеймера

Учеными определена устойчивая связь между недосыпанием и болезнью Альцгеймера. Как предположили исследователи из США, достаточно провести одну ночь без сна и спровоцировать этим увеличение общего числа бета-амилоида, что будет влиять на процессы развитие в организме тяжелого заболевания.

Как рассказали исследователи, в течение дня, ткани головного мозга накапливают пептиды. Новое исследование, проведенное сотрудниками лаборатории Национальных институтов здоровья США, показало, что сокращение времени сна, активизирует в головном мозге негативные процессы. Исследование проводили на базе лаборатории нейровизуализации. Приняли участие в нем 20 добровольцев, возрастом от 22 до 72 лет. Проведя одну бессонную ночь, в состоянии 19 человек отмечено заметное возрастание уровня бета-амилоида, представляемого в науке, как специальный белок, формирующий в головном мозге бляшки.

Специалисты доказали связь недостатка сна с болезнью Альцгеймера


Причем для данного негативного процесса нет ограничений по возрасту, генотипу, а так же полу, что и показали результаты уникального эксперимента. Доказано отрицательное воздействие на ткани головного мозга, фактов хронического недосыпания. Последствия недостатка сна, представлены, как процессы, аккумулирующие в мозге белки, причем происходит нежелательная реакция после ночи без сна, на протяжении всего следующего дня.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30
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