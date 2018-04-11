Ученые определили состав яда паука для успешного лечения паралича

Руководил группой ученых профессор из России Александр Василевский, который так же занимает должность заведующего лабораторией ИБХ РАН и является педагогом МГУ. Основная цель исследований – поиск действующего эффективного лекарственного средства от паралича. В настоящее время, это самая распространенная проблема, в ситуации с которой, специалисты не решаются давать каких-либо утешительных прогнозов. Эти причины и стали поводом для поиска вещества, способного послужить основной лечебного средства.Свойства токсинов, составляющих яд паука Heriaeus melloteei, первоначально были выбраны для изучения специалистами. В результате выяснено, что им под силу устранение мутаций генов, вызывающих у человека паралич. Действия их основаны на принципах блокатора протечек, в результате появляется возможность решения проблем. Выводы ученых указывают на то, что пройдет немного времени и из яда паука будет синтезировано лекарство, избавляющее от паралича.