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Ученые определили состав яда паука для успешного лечения паралича

Из сообщений издания PNAS стали известны выводы ученых из России, исследования которых были посвящены поиску компонентов, необходимых для изобретения лекарства, связанного с лечением такого заболевания, как гипокалиемический периодический паралич. Специалисты определили и утвердили для этих целей - яд паука Heriaeus melloteei.

Руководил группой ученых профессор из России Александр Василевский, который так же занимает должность заведующего лабораторией ИБХ РАН и является педагогом МГУ. Основная цель исследований – поиск действующего эффективного лекарственного средства от паралича. В настоящее время, это самая распространенная проблема, в ситуации с которой, специалисты не решаются давать каких-либо утешительных прогнозов. Эти причины и стали поводом для поиска вещества, способного послужить основной лечебного средства.

Ученые определили состав яда паука для успешного лечения паралича


Свойства токсинов, составляющих яд паука Heriaeus melloteei, первоначально были выбраны для изучения специалистами. В результате выяснено, что им под силу устранение мутаций генов, вызывающих у человека паралич. Действия их основаны на принципах блокатора протечек, в результате появляется возможность решения проблем. Выводы ученых указывают на то, что пройдет немного времени и из яда паука будет синтезировано лекарство, избавляющее от паралича.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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