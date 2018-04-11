Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира

Сто лет назад путешественник Адам Рендер заметил рядом с Лимпопо развалины необычной крепости, которая потом привлекла к себе внимание ученых и авантюристов, мечтающих найти на территории залежи ценных металлов. Местные племена тоже говорили об акрополе на вершине холма, где особенно выделялась 15-метровая башня, окруженная мощными стенами. Тогда исследователи находили изделия из меди и железа вместе с золотыми аналогами, а после анализа стало известно, что они принадлежали народу, жившему на территории страны в 3 веке. Он был хозяином рудников, а этот укрепленный город защищал жителей от врагов. Ученые сразу отметили, что все сооружения напоминают замки европейских рыцарей и не похожи на обычные африканские постройки. Их поразили огромные размеры 5-метровых стен, сложенных из валунов, хотя такое строительство требовало больших усилий от зодчих того времени. Также были замечены ступени каменной лестницы, куда почти не помещалась нога обычного человека, на фоне узких проходов и дверных проемов.Даже шахты были созданы для людей, имеющих маленький рост, однако обладающих секретными знаниями. Они могли с помощью своих технологий передвигать камни на большие расстояния и поднимать их вверх, не оставляя следов на дорогах. Также археологи не заметили места, где добывался строительный материал, а еще одну загадку им подбросили финикийские монеты. Некоторые из них имели изображения аналогичных башен, замеченных в Зимбабве, да и золотые украшения из проволоки не могут изготовить современные жители. Такие мегалиты были найдены в Перу и окружены легендами о карликах, возводивших уникальные здания. Пока известно, что тут жили 100000 представителей исчезнувшей цивилизации, покинувшие свои земли из-за неведомой катастрофы. Только они добывали золото из недр для своих целей, доставляя его потом в различные точки континента.Второе чудо природы, считающееся проклятым местом, расположилось в кратере вулкана Элгон, возвышающегося на границе Уганды и Кении. Его можно увидеть рядом с озером Виктория, но местные жители всегда считали пещеру местом для ритуалов и говорили, что тут исчезают животные и погибают люди. Долгое время информация о секретах Китум оставалась только в легендах, а также свидетели события часто видели стадо слонов, лакомящихся солью в этом месте. Они умудрялись съедать 20-килограммовые запасы, хотя это намного превышает обычную норму для организма животных. Возможно, особи просто не хотят несколько раз спускаться под землю, так что сразу делают запасы на будущее, а еще во время добычи еды используют свои бивни. Также внутрь заходят и другие представители фауны, не нападающие друг на друга во время пира, однако выходят отсюда только гиганты. Мелкие особи просто поглощаются пещерой, после чего можно заметить только фантомы жертв, пропавших без вести.Смельчаки, побывавшие внутри, отметили, что на земле нет их останков, но потом сами умирали в муках от страшного вируса. Ученые внимательно исследовали пещеру, не заметив следов незримого убийцы, однако не исключают версию, что СПИД мог тоже вырваться на свободу из такого хранилища. Некоторые подземные места играют роль склада для спящих бактерий, которые быстро активизируются во время контакта с живыми существами. Не исключено, что некоторые виды обволакивают внутренности аналогично клею, после чего они становятся похожими на соляные кристаллы. Животные просто рассыпаются на части или могут быть сожжены особым энергетическим полем. Только слонов и буйволов минует чаша сия, а остальные звери просто идут сюда на верную гибель с древних времен.В прошлом веке заключенные из Уганды рыли траншеи возле тюрьмы на холме Лузира, чтобы потом заняться строительством подсобных помещений. Внезапно люди заметили часть скульптуры с человеческой головой в парике, имеющей длинный нос. Они отказались проводить раскопки, считая артефакт вестником несчастья. Британские ученые отказались давать свои комментарии по такому поводу, потому что не могли найти аналогов для сравнения в стране, после чего предположили, что загадочная статуя могла быть оставлена неизвестными жителями побережья. Местному историку Майклу Нсимби удалось найти в этом месте черепки посуды, аналогичные осколкам древних развалин форта Мугеньи. В древности его построили бачвези, удивляющие жителей своими способностями. Они могли летать над водоемами и быстро забираться по отвесным скалам на вершины гор, а также исцеляли любые недуги. Загадочное племя знало обо всех событиях, происходящих в разных уголках планеты, а также оставило потомкам предметы, которые не могли быть изготовлены в эту эпоху.Первая информация о существовании сооружений появилась в 1909 году, но тогда они считались священными. Люди не осмеливались проходить рядом с развалинами, где археологи нашли удивительные артефакты. Необычный глиняный предмет имел форму цилиндра, а также на его поверхности были замечены отверстия, но никто не смог понять его предназначение. Кроме того, рядом с крепостью расположились подземные норы смерти, которые связаны с небесными братьями, гоняющимися друг за другом. Они расположены в определенной последовательности и достигают 70-метровой глубины. Ученые предположили, что это могли быть шахты, но в них нет следов ценных ископаемых. Пока территория Африки продолжает хранить свои тайны и поражать людей новыми изюминками.