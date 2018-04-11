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Археологи нашли в Тибете древние гробницы с загадочными артефактами

Группа китайских археологов обнаружила в Тибете древние гробницы, возраст которых превышает три тысячи лет. Древние захоронения сохранили большое количество старинных загадочных артефактов. Сообщение об этом появилось в китайских СМИ.

Археологи нашли в Тибете древние гробницы с загадочными артефактами


В ходе раскопок ученым удалось обнаружить девять гробниц в районе города Зальда, который расположен в округе Али. Впервые открытие совершили в 2017 году, однако специалисты решили рассказать об этом после тщательных исследований находки.

По результатам исследования ученым стало очевидно, что захоронения принадлежат разным периодам. Одна часть из них представлена могилами в виде надгробных камней, другая же – просто ямами. Однако наибольшую ценность представило именно то, что археологи обнаружили внутри: артефакты из бронзы, странные каменные предметы, колокольчики, которые использовались, возможно, в ритуалах, изделия из костей и глины, а также множество других старинных предметов творчества древнего человека.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:00
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