Археологи нашли в Тибете древние гробницы с загадочными артефактами

В ходе раскопок ученым удалось обнаружить девять гробниц в районе города Зальда, который расположен в округе Али. Впервые открытие совершили в 2017 году, однако специалисты решили рассказать об этом после тщательных исследований находки.По результатам исследования ученым стало очевидно, что захоронения принадлежат разным периодам. Одна часть из них представлена могилами в виде надгробных камней, другая же – просто ямами. Однако наибольшую ценность представило именно то, что археологи обнаружили внутри: артефакты из бронзы, странные каменные предметы, колокольчики, которые использовались, возможно, в ритуалах, изделия из костей и глины, а также множество других старинных предметов творчества древнего человека.