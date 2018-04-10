Ученые доказали существование инопланетных форм жизни на отдаленных экзопланетах

Сара Херст, профессор планетарных наук Университета Джонса Хопкинса вместе со своими коллегами провели лабораторный эксперимент, с помощью которого им удалось смоделировать атмосферу на отдаленных экзопланетах. Оказывается, что даже самые мощные телескопы не могут определить точно наличие инопланетных форм жизни через космическую туманность. Это означает, что астрономы могут упустить из виду планеты, потенциально пригодные для жизни.Исследование ученых показало, что атмосфера отдаленных экзопланет содержит необходимые газы для жизни, а именно: гелий, водород, двуокись углерода, окись углерода, азот и метан. На основании результатов исследования Сара Херст заявляет о существовании инопланетных форм жизни во Вселенной.