Платина стала ферромагнитной под воздействием электрического поля и ионной жидкости
Ученым из Нидерландов удалось получить состав из двумерных ферромагнитных слоев в платине. В качестве среды была использована парамагнитная ионная жидкость, особенность которой заключается в преобразовании изменений электрического поля.
Ферромагнетик - это соединение, способное усиливать и сохранять свойства доступного магнитного поля. Основное применение данных веществ - при образовании постоянных устойчивых магнитов. Физиками Гронингенского университета установлено, что платина, помещенная в условия парамагнитной ионной жидкости, позволяет управлять на ее поверхности ферромагнитными свойствами, причем изменения происходят за счет электрического поля.
Эксперименты ученых заключались в помещении пленки из платины, с толщиной всего пару нанометров, в область искусственно созданной ионной среды, температура плавления составляла примерно 70 градусов Цельсия. Причем среда состояла из парамагнитных анионов FeCl4- и органических катионов. В результате установлено, что реагирует она на внешнее магнитное поле даже в условиях комнатной температуры.
Особо отмечено, что приближаясь к абсолютному нулю, платина увеличивает свое электрическое сопротивление. Как рассказали специалисты, данная среда отлично используется в спинтронике, это новая область электроники, где управляя спинами электронов, можно обрабатывать информацию. В данном случае, достигается одновременное управление свободными электронами в различной степени.
Ферромагнетик - это соединение, способное усиливать и сохранять свойства доступного магнитного поля. Основное применение данных веществ - при образовании постоянных устойчивых магнитов. Физиками Гронингенского университета установлено, что платина, помещенная в условия парамагнитной ионной жидкости, позволяет управлять на ее поверхности ферромагнитными свойствами, причем изменения происходят за счет электрического поля.
Эксперименты ученых заключались в помещении пленки из платины, с толщиной всего пару нанометров, в область искусственно созданной ионной среды, температура плавления составляла примерно 70 градусов Цельсия. Причем среда состояла из парамагнитных анионов FeCl4- и органических катионов. В результате установлено, что реагирует она на внешнее магнитное поле даже в условиях комнатной температуры.
Особо отмечено, что приближаясь к абсолютному нулю, платина увеличивает свое электрическое сопротивление. Как рассказали специалисты, данная среда отлично используется в спинтронике, это новая область электроники, где управляя спинами электронов, можно обрабатывать информацию. В данном случае, достигается одновременное управление свободными электронами в различной степени.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:45