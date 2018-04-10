Платина стала ферромагнитной под воздействием электрического поля и ионной жидкости

Ферромагнетик - это соединение, способное усиливать и сохранять свойства доступного магнитного поля. Основное применение данных веществ - при образовании постоянных устойчивых магнитов. Физиками Гронингенского университета установлено, что платина, помещенная в условия парамагнитной ионной жидкости, позволяет управлять на ее поверхности ферромагнитными свойствами, причем изменения происходят за счет электрического поля.Эксперименты ученых заключались в помещении пленки из платины, с толщиной всего пару нанометров, в область искусственно созданной ионной среды, температура плавления составляла примерно 70 градусов Цельсия. Причем среда состояла из парамагнитных анионов FeCl4- и органических катионов. В результате установлено, что реагирует она на внешнее магнитное поле даже в условиях комнатной температуры.Особо отмечено, что приближаясь к абсолютному нулю, платина увеличивает свое электрическое сопротивление. Как рассказали специалисты, данная среда отлично используется в спинтронике, это новая область электроники, где управляя спинами электронов, можно обрабатывать информацию. В данном случае, достигается одновременное управление свободными электронами в различной степени.