Рендер новой версии Volkswagen Jetta GTI появился в Сети

Версия Volkswagen Jetta GTI дебютировала в рамках Детройтского автосалона в январе 2017 года. Эксперты сейчас демонстрируют «заряженную» версию, которая ориентирована на американский рынок. Премьера самой мощной, дорогой модели запланирована на этот год. Согласно предположениям, под капотом транспортного средства Jetta GTI расположится турбированная силовая установка TSI, объем которой составляет два литра. В свою очередь мощность должна быть более 213 л.с. Это позволит седану подобраться к хот-хэтчу Golf GTI. В свою очередь предшественника GTI лишили МКПП. В американской версии опять может появиться «механика» и «робот» DSG.Дилеры в США просят за авто 29 545 долларов. При этом европейские аналоги авто расцениваются не больше 26 245 долларов. Пока реальная стоимость новинки не оглашается.