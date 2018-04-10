Ученые озвучили лучший способ защитить сердце от болезней

Нередко люди, склонные к болезням сердца, очень ограничивают себя в физической активности, порой и вовсе ее исключая, стремясь защитить свое сердце. Недавнее исследование показало: такое поведение далеко не всегда дает ожидаемый результат.Эксперты из Стэнфордского университета рассказали, что как раз физические упражнения могут уменьшить шансы возникновения инфаркта, инсульта и других сердечных проблем.Специалисты, изучив базу с данными примерно полумиллиона британцев, выяснили: даже в случае предрасположенности к сердечным болезням, те люди, кто регулярно был физически активен, реже подвергались сердечно-сосудистым заболеваниям.Сами ученые признаются, что использованный ими метод изучения вопроса не может однозначно утверждать о пользе физкультуры. Здесь нельзя исключить того, что результаты объясняются например тем, что те, у кого сердце здоровее по причинам, не связанным с генами, чаще спортом занимаются. Но в своей исследовательской работе ученые делали поправки и на индекс массы тела, на их возраст, вес, пол, регион проживания и ряд других факторов.В любом случае, медики считают, что их исследования могут быть полезными. И предупреждают, что предрасположенные к генетическим болезням сердца людям нужно определять оптимальную для себя нагрузку и тренироваться, следуя рекомендациям врачей.