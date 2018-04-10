Ученые объяснили влияние диеты на продолжительность жизни

Специалистами проводились исследования на лемурах, которым назначалась с детства особая диета. Результаты показали увеличение продолжительности жизни животных ориентировочно в два раза. Еще одна группа лемуров питалась произвольным набором продуктов, здесь отследить смертность было сложнее, так как показатели имели значительные отличия.Как рассказали ученые, даже незначительное присутствие в рационе вредных продуктов, приводит в итоге к ускорению процессов старения. А при пониженной калорийности, организму свойственно привыкать к подобным нагрузкам, а так же быстрее адаптироваться к раздражителям. Но здесь необходимо учитывать наличие жизненно важных элементов в рационе.По мнению ученых, правильной диетой можно предупреждать развитие патологий и онкологических заболеваний. Причем мужчины, практикующие ограничение калорий, существенно увеличивают половую активность.