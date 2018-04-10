АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

Ученые объяснили влияние диеты на продолжительность жизни

Ученые объяснили условия, при которых диета может повлиять на продолжительность жизни. При постоянном сокращении в течении суток количественного состава калорий, организм реагирует соответствующей адаптацией к изменяющимся сложным условиям, что заставляет его более размеренно расходовать ресурсы.

Специалистами проводились исследования на лемурах, которым назначалась с детства особая диета. Результаты показали увеличение продолжительности жизни животных ориентировочно в два раза. Еще одна группа лемуров питалась произвольным набором продуктов, здесь отследить смертность было сложнее, так как показатели имели значительные отличия.
Ученые объяснили влияние диеты на продолжительность жизни


Как рассказали ученые, даже незначительное присутствие в рационе вредных продуктов, приводит в итоге к ускорению процессов старения. А при пониженной калорийности, организму свойственно привыкать к подобным нагрузкам, а так же быстрее адаптироваться к раздражителям. Но здесь необходимо учитывать наличие жизненно важных элементов в рационе.

По мнению ученых, правильной диетой можно предупреждать развитие патологий и онкологических заболеваний. Причем мужчины, практикующие ограничение калорий, существенно увеличивают половую активность.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина показала забавный «зайцевый»
Депардье исполнит песни Высоцкого на русском языке
Супруг Ксении Бородиной работает над раскруткой
Volkswagen в преддверии дебюта рассекретил новый
Компания Chevrolet обновила спорткар Camaro
Беременная Анастасия Костенко устала от хейтеров
В Ингушетии неизвестные расстреляли автомобиль с
Ученые озвучили лучший способ защитить сердце от
Брошенная жена Дмитрия Тарасова работает ради их
Александра Черно рассказала, что начнет худеть
В обучении водителей в России нашлись серьезные
Ученые объяснили влияние диеты на
Рапунцели похвастались свидетельством о рождении
Принц Гарри и Меган Маркл предпочли свадебным
Ольга Бузова поздравила Анастасию Дмитренко с
Павла Табакова обвиняют в цинизме
Алёна Водонаева похвасталась меткостью сына
Ирина Цывина рассказала сенсационные подробности
Конце 2018 года определен сроком проведения в
Подписчики обсуждают сильно растолстевшую Леру
Уфолог обнаружил на астероиде Эрос
Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июня вырастут на 4%
Даша и Сергей Пынзарь приобрели жильё за 10
Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона
Уфологи готовятся к скорому вторжению инопланетян
Марк Цукерберг извинился за утечку данных
Владимир Кличо сыграет на барабанах вместе с
Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты
Молодое поколение американцев до сих пор верит в
Концерт рок-группы «Алиса» в Омске отменен из-за
Просмотреть все новости