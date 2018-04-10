АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

Уфолог обнаружил на астероиде Эрос радиолокационную станцию инопланетян

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг в своем блоге опубликовал информацию о странной находке на поверхности астероида Эрос. По мнению конспиролога, там была обнаружена радиолокационная база пришельцев.

Уфолог обнаружил на астероиде Эрос радиолокационную станцию инопланетян


Скотт Уоринг считает, что на астероиде Эрос живут разумные пришельцы, и это космическое тело надлежит тщательному исследованию. Однако в данное время Эрос изучает автоматический аппарат NEAR, присылающий на Землю снимки с этого космического объекта.

Автоматический аппарат NEAR совершил посадку на астероид Эрос в 2000 году и с тех пор присылает на Землю уникальные кадры этого загадочного космического объекта, на одном из которых известный уфолог и узрел нечто, сильно похожее на радиолокационную станцию. По крайней мере то, что неизвестное сооружение на Эросе рукотворное, Уоринг не сомневается, однако сказать с уверенностью можно будет лишь в случае непосредственной высадке на астероид исследователей-астронавтов.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 10:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рапунцели похвастались свидетельством о рождении
Принц Гарри и Меган Маркл предпочли свадебным
Ольга Бузова поздравила Анастасию Дмитренко с
Павла Табакова обвиняют в цинизме
Алёна Водонаева похвасталась меткостью сына
Ирина Цывина рассказала сенсационные подробности
Конце 2018 года определен сроком проведения в
Подписчики обсуждают сильно растолстевшую Леру
Уфолог обнаружил на астероиде Эрос
Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июня вырастут на 4%
Даша и Сергей Пынзарь приобрели жильё за 10
Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона
Уфологи готовятся к скорому вторжению инопланетян
Марк Цукерберг извинился за утечку данных
Владимир Кличо сыграет на барабанах вместе с
Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты
Молодое поколение американцев до сих пор верит в
Концерт рок-группы «Алиса» в Омске отменен из-за
В 2018 году Китай запустит первый спутник с
Blue Origin изменит компоновку второй ступени
Мать шоумена Гогена Солнцева отговаривает
Эксперты определили приоритеты для экранов новых
Ксения Бородина опять нервно ответила на критику
Ulefone официально представила бюджетный
Фанаты «Дом-2» отыскали фото жены и детей Виктора
Новости «Дома-2»: Степан Меньщиков собирается
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Lenovo прекращает продажи своих смартфонов в
Евгения Феофилактова опасается блокировать
Издательство «Просвещение», Ольги Васильевой
Просмотреть все новости