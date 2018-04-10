Уфолог обнаружил на астероиде Эрос радиолокационную станцию инопланетян

Скотт Уоринг считает, что на астероиде Эрос живут разумные пришельцы, и это космическое тело надлежит тщательному исследованию. Однако в данное время Эрос изучает автоматический аппарат NEAR, присылающий на Землю снимки с этого космического объекта.Автоматический аппарат NEAR совершил посадку на астероид Эрос в 2000 году и с тех пор присылает на Землю уникальные кадры этого загадочного космического объекта, на одном из которых известный уфолог и узрел нечто, сильно похожее на радиолокационную станцию. По крайней мере то, что неизвестное сооружение на Эросе рукотворное, Уоринг не сомневается, однако сказать с уверенностью можно будет лишь в случае непосредственной высадке на астероид исследователей-астронавтов.