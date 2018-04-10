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Уфологи готовятся к скорому вторжению инопланетян на Землю

Уфологи не дремлют и в очередной раз поделились со своими почитателями очередными апокалиптическими наблюдениями. Независимые эксперты уверены, что армада НЛО в данное время несется к Земле, вследствие чего в скором времени начнется вторжение инопланетных существ на нашу планету.

Уфологи готовятся к скорому вторжению инопланетян на Землю


Согласно информации уфологов, армада во главе с гигантским космолетом пришельцев на всех парах мчится к Земле, и вскоре их появление в небе ознаменует вторжение инопланетных «гостей».

Верить ли подобному, мнение спорное. Тем более, что в декабре прошлого года уфологи уже заявляли о вторжение, однако его земляне так и не дождались. Отмену вторжения независимые эксперты объяснили тем, что флот НЛО разделился по непонятным причинам, из-за чего нападение на Землю не состоялось. Интересно будет услышать, какие причины в этот раз помешают пришельцам захватить Землю.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 10:15
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