Уфологи готовятся к скорому вторжению инопланетян на Землю

Согласно информации уфологов, армада во главе с гигантским космолетом пришельцев на всех парах мчится к Земле, и вскоре их появление в небе ознаменует вторжение инопланетных «гостей».Верить ли подобному, мнение спорное. Тем более, что в декабре прошлого года уфологи уже заявляли о вторжение, однако его земляне так и не дождались. Отмену вторжения независимые эксперты объяснили тем, что флот НЛО разделился по непонятным причинам, из-за чего нападение на Землю не состоялось. Интересно будет услышать, какие причины в этот раз помешают пришельцам захватить Землю.