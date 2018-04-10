Конспирологи считают, что пришельцы с Нибиру уже прибыли на Землю
На фоне всевозрастающей истерии по поводу приближения планеты-убийцы Нибиру заявления конспирологов о том, что инопланетные жители этой Планеты Х уже прибыли на Землю, звучат, как логическое дополнение к уже имеющейся распространенной информации об убийце Земли.
Многие независимые эксперты считают, что планета Нибиру уже вошла в Солнечную систему и об этом факте известно космическим агентствам, которые тщательно скрывают сей прискорбный факт от мировой общественности, дабы не вызвать панику среди населения вселенского масштаба. Некоторые конспирологи пошли еще дальше, заявив, что инопланетные жители Нибиру уже прибыли на Землю и затерялись среди землян. Однако какова их цель, приверженцы теории мирового заговора пока ответить не могут.
По поводу прибытия Нибиру существует множество разнообразной информации. Самая распространенная из них гласит, что Нибиру является загадочной Девятой планетой Солнечной системы и расположена она за поясом Койпера, тем более, что астрономы обнаружили там странное гравитационное притяжение, вызванное или наличием гигантского космического тела или же сверхмассивной черной дырой.
Многие независимые эксперты считают, что планета Нибиру уже вошла в Солнечную систему и об этом факте известно космическим агентствам, которые тщательно скрывают сей прискорбный факт от мировой общественности, дабы не вызвать панику среди населения вселенского масштаба. Некоторые конспирологи пошли еще дальше, заявив, что инопланетные жители Нибиру уже прибыли на Землю и затерялись среди землян. Однако какова их цель, приверженцы теории мирового заговора пока ответить не могут.
По поводу прибытия Нибиру существует множество разнообразной информации. Самая распространенная из них гласит, что Нибиру является загадочной Девятой планетой Солнечной системы и расположена она за поясом Койпера, тем более, что астрономы обнаружили там странное гравитационное притяжение, вызванное или наличием гигантского космического тела или же сверхмассивной черной дырой.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 00:02