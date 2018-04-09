Астрофизик доказал возможность существования планеты Калгаш из "Прихода ночи" Айзека Азимова

Недавно Шон Рэймонд получил утвердительный ответ на этот вопрос - все, что требуется, это восемь звезд, черная дыра и пара хорошо расположенных лун.По-видимому, идея «Прихода ночи» пришла к Азимову после прочтения цитаты Ральфа Уолдо Эмерсона: «Если звезды появятся однажды ночью через тысячу лет, люди будут верить и хранить на многие поколения память о городе Бога!»Когда он упомянул об этом Джону У. Кэмпбеллу, основателю Astounding Stories, Кэмпбелл озвучил другой вариант того, что произойдет: «Я думаю, что люди сойдут с ума». Это маршрут, который Азимов берет в своей истории: когда ночь, наконец, опускается на Калгаш, она вызывает широко распространенное безумие по всей планете из-за психологического шока и ускоряет разрушение цивилизации.Шон Рэймонд захотел узнать, может ли Калгаш (известный как «Лагаш» в короткой истории) иметь вечный дневной свет в реальной звездной системе. После моделирования многих различных конфигураций он обнаружил, что несколько потенциальных систем могут создать правильный эффект. Одна система включает в себя кольцо из восьми одинаково разнесенных солнечных звезд, вращающихся вокруг большой черной дыры, с другой красной карликовой звездой, вращающейся вокруг кольца, и земной планетой, вращающейся вокруг красного карлика. Другая система включает в себя два кольца звезд, вращающихся вокруг черного, с земной планетой, вращающейся между двумя кольцами. Эти конфигурации создавали бы вечный дневной свет, но добавление лун подходящего размера могло бы создать солнечные затмения, которые могли бы имитировать редкие периоды темноты, описанные Азимовым в «Приходе ночи».