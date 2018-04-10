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Золото может изменить интенсивномть свечения кремниевых квантовых точек

Учеными Королевского технологического института Стокгольма, совместно с московскими коллегами МГУ проведены исследования, в результате которых доказано, что свойства золота позволяют менять свечение квантовых кремниевых точек.

Изначально специалисты предлагали только теоритическими предположениями, но дело дошло и до практики. Как рассказали эксперты, кремниевым квантовым точкам можно найти применение в биологии клеток и лечении разных недугов. Все основано на их свойствах, заключенных в возможности люминесцировать при проникновении в клетки. Они могут послужить базой для инженеров для создания приборов, способных обнаруживать начальные стадии болезней у пациентов.

Золото может изменить интенсивномть свечения кремниевых квантовых точек


Так можно уменьшить смертность, поскольку обеспечится правильное лечение своевременной диагностикой. Помимо прочего, можно использовать кремниевые кристаллы в составе солнечных батарей, делая их работу эффективнее. В данном случае людям не придется применять в подобных устройствах опасные составляющие компонентов, представленных мышьяком и свинцом.

Взаимодействие золота и кремниевых квантовых точек, формирует поляритон, изменяющий у последних показатели оптических свойств. Как предполагают ученые, благодаря драгоценному металлу контролируются спектры как поглощения, так и излучения. В итоге - создается необходимый электрод. Именно такой результат, позволяет использовать квантовые точки в конструкции солнечных батарей.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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