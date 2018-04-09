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Исследование снегопада Антарктиды усугубляет тайну глобального потепления

За прошедшее столетие Антарктика перешла от обширной Terra Incognita к тиковой бомбе замедленного действия: согласно NASA, Антарктида теряла «около 125 гигатонн льда в год [в период с 2002 по 2016 год], вызывая повышение глобального уровня моря на 0,35 мм в год».

Исследование снегопада Антарктиды усугубляет тайну глобального потепления


Если глобальные температуры продолжат расти, ледники таяния в Антарктиде вызовут рост океанов, а также резкие изменения климата. Тем не менее новые исследования Британской антарктической службы показывают, что в Антарктике зафиксировано парадоксальное 10-процентное увеличение снегопада за последние 200 лет.

«Существует настоятельная необходимость понять вклад антарктического льда в повышение уровня моря, и мы используем ряд методов для определения баланса между снегопадом и потерей льда

Когда потеря льда не пополняется снегом, тогда поднимается уровень моря ... Наши новые результаты показывают значительное изменение баланса поверхностных масс [от снегопада] в течение 20-го века. Самый большой вклад от Антарктического полуострова, где среднегодовые значения снегопад в течение первого десятилетия XXI века на 10 процентов выше, чем в тот же период в 19 веке», - сказал ведущий автор исследования Лиз Томас.

Увеличение снегопада не противоречит предыдущим оценкам потери льда вокруг побережья Антарктиды, но это делает картину более сложной.

Предыдущие модели изменения климата, предложенные в 2013 году, предсказывали, что к 2100 году мировые уровни моря вырастут на метр, отчасти благодаря таянию антарктического льда, но эти оценки оказались ошибочными.

«Существует международное стремление создать компьютерное моделирование будущего повышения уровня моря в мире потепления. Ученым сложно понять и интерпретировать изменения льда, которое, как мы видим, происходят сегодня. Мы знаем, что два основных критерия, влияющие на изменение климата – прирост массы (от снегопада) и потеря массы (от таяния) - действуют отличительно друг от друга. Наши новые результаты делают большой шаг к улучшению наших знаний и понимания». – считает Томас.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:24
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