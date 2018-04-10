Ученые: Лучше усвоить предметы в школе помогут супергерои

Специалистами разработаны примеры, где супергероев использовать можно для мотивации, а также развития критического мышления. Жанр вселенных с супергероями можно использовать для подготовки более интересных, разнообразных уроков. К примеру, используя примеры из кинолент про сверхдержавы создать можно забавные упражнения, эксперименты, которые связаны с конкретными задачами обучения. Так в игровой форме школьникам легче будет ознакомиться с принципами энергии, оптикой, линейным движением и т.д.Учеными интегрирована уже парадигма супергероев в преподавание гидродинамики, компьютерного программирования, физики, в институтах 3-го уровня в Нидерландах. Специалисты планируют продолжить исследования для создания уникальной программы, делающей изучение предметов более интересным.