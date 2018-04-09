АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

В Испании исследователи нашли самые старые инструменты возрастом 90 000 лет

Учеными исследовательского центра эволюции человека на севере Испании обнаружены два деревянных инструмента, изготовленные неандертальцами 90 000 лет назад. Археологи данные предметы назвали старейшими в своем роде.

В Испании исследователи нашли самые старые инструменты возрастом 90 000 лет


Данные деревянные инструменты нашли на Пиренейском полуострове в рамках археологического комплекса Аранбалца. Найденные древние предметы, сделанные из дерева, считаются редкостью, потому что за 90 000 лет они могли превратиться в прах. Согласно предположениям исследователей, неандертальцы зная технологию обработки дерева могли хорошо приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. По мнению экспертов, найденные артефакты сделали в период среднего палеолита.

В свою очередь наконечник одного из объектов был сточен. Это свидетельствует про использование данного инструмента. Такие предметы древние люди использовали для рытья ям, выкапывания пищи. Инструмент сделан из разделенного пополам ствола тиса. Острый кончик артефакта делали с помощью камня.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Конспирологи считают, что пришельцы с Нибиру уже
Эксперты сравнили флагманские версии Sony Xperia
В Испании исследователи нашли самые старые
Астрофизик доказал возможность существования
Эксперты призывают отказаться от "витаминов
На полях Калифорнии роботов начнут применять для
В Тюмени нотариус заставила своих клиентов мыть
Audi сделала реальную версию виртуального
Кабмином утверждены правила установления
Ученые разрешили 20-летнюю загадку цели
Певица Наталья Власова развелась со своим супругом
Попытка NASA отрицать существование Бога приводит
Smart откажется выпускать модели с ДВС после 2020
Алсу представила новый клип «Не молчи»
На Ставрополье временно закрыты 11 торговых
Исследование снегопада Антарктиды усугубляет
В Южной Корее обнаружили новый смертельный вирус,
В Самаре произошел крупный пожар возле ТЦ
Geely представлена роскошная версия гибридного
Энтузиасты-экологи выяснили, где в России чистый
Ученые посоветовали, как спать так, чтобы
Экологи: В Нижнем Новгороде экологическая
Дочь-кокетка Ксении Бородиной очаровала
Ольга Бузова запросто может отличить супесь от
В Брянске пациент ради визита к врачу выломал
Гибридное купе Acura NSX получит открытую версию
Саша Черно закатила истерику, надеясь на свадьбу
Модернизированный кроссовер Renault Kadjar
Американский ухажер сделал предложение Элине
Ольга Рапунцель призвала всех своих подписчиц
Просмотреть все новости