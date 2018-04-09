В Испании исследователи нашли самые старые инструменты возрастом 90 000 лет

Данные деревянные инструменты нашли на Пиренейском полуострове в рамках археологического комплекса Аранбалца. Найденные древние предметы, сделанные из дерева, считаются редкостью, потому что за 90 000 лет они могли превратиться в прах. Согласно предположениям исследователей, неандертальцы зная технологию обработки дерева могли хорошо приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. По мнению экспертов, найденные артефакты сделали в период среднего палеолита.В свою очередь наконечник одного из объектов был сточен. Это свидетельствует про использование данного инструмента. Такие предметы древние люди использовали для рытья ям, выкапывания пищи. Инструмент сделан из разделенного пополам ствола тиса. Острый кончик артефакта делали с помощью камня.