NASA показало кратер Матара на Марсе с удивительными оврагами, похожими на картину

В начале апреля MRO зафиксировал изображение, прошедшее через кратер Марса Матара, захватив некоторые из многих оврагов, которые проходят через его песчаные дюны. В отличие от земных оврагов, овраг на Марсе, вероятно, не образован жидкой водой, а считается, а вызван предположительно «замораживанием и оттепелью мороза», согласно данным NASA.Хотя оба оврага, присутствующие на фотографии MRO, были активны в прошлом, в последнее время они не проявляют большой активности. Как упоминалось ранее, овраги обычно становятся активными в присутствии сезонных морозов, и морозы видны вокруг оврагов здесь, но в этом году никаких свежих потоков не было создано.Термин «овраг» имеет довольно своеобразное определение на Марсе, просто потому, что определение Земли в слове имеет тенденцию включать «образованный водой», что здесь не так. Марсианский овраг определяется NASA как любой географический объект с «нишей наверху, каналом и перроном депонированного материала внизу». Но их внешний вид имеет сильное сходство с земными оврагами, образованными водной эрозией.NASA будет продолжать следить за орбитером MRO, кружащим вокруг планеты, сколько бы времени у него не осталось. После первого запуска в 2005 году MRO потерял контроль над своими гироскопами, а это означает, что он больше не показывает, в каком направлении он движется. В ответ NASA учит MRO ориентироваться, читая звездные карты.И на данный момент это обходное решение прошло успешно. MRO может по-прежнему направлять свои камеры на поверхность Марса, чтобы отсылать на Землю изумительные и уникальные кадры.