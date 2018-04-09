NASA показало кратер Матара на Марсе с удивительными оврагами, похожими на картину
NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) находится на последнем издыхании, так как он продолжает разрушаться, но аппарат все еще способен отправить обратно фотографии марсианской поверхности. Последние из снимков, сделанных MRO, оказались причудливые овраги кратера Матара.
В начале апреля MRO зафиксировал изображение, прошедшее через кратер Марса Матара, захватив некоторые из многих оврагов, которые проходят через его песчаные дюны. В отличие от земных оврагов, овраг на Марсе, вероятно, не образован жидкой водой, а считается, а вызван предположительно «замораживанием и оттепелью мороза», согласно данным NASA.
Хотя оба оврага, присутствующие на фотографии MRO, были активны в прошлом, в последнее время они не проявляют большой активности. Как упоминалось ранее, овраги обычно становятся активными в присутствии сезонных морозов, и морозы видны вокруг оврагов здесь, но в этом году никаких свежих потоков не было создано.
Термин «овраг» имеет довольно своеобразное определение на Марсе, просто потому, что определение Земли в слове имеет тенденцию включать «образованный водой», что здесь не так. Марсианский овраг определяется NASA как любой географический объект с «нишей наверху, каналом и перроном депонированного материала внизу». Но их внешний вид имеет сильное сходство с земными оврагами, образованными водной эрозией.
NASA будет продолжать следить за орбитером MRO, кружащим вокруг планеты, сколько бы времени у него не осталось. После первого запуска в 2005 году MRO потерял контроль над своими гироскопами, а это означает, что он больше не показывает, в каком направлении он движется. В ответ NASA учит MRO ориентироваться, читая звездные карты.
И на данный момент это обходное решение прошло успешно. MRO может по-прежнему направлять свои камеры на поверхность Марса, чтобы отсылать на Землю изумительные и уникальные кадры.
В начале апреля MRO зафиксировал изображение, прошедшее через кратер Марса Матара, захватив некоторые из многих оврагов, которые проходят через его песчаные дюны. В отличие от земных оврагов, овраг на Марсе, вероятно, не образован жидкой водой, а считается, а вызван предположительно «замораживанием и оттепелью мороза», согласно данным NASA.
Хотя оба оврага, присутствующие на фотографии MRO, были активны в прошлом, в последнее время они не проявляют большой активности. Как упоминалось ранее, овраги обычно становятся активными в присутствии сезонных морозов, и морозы видны вокруг оврагов здесь, но в этом году никаких свежих потоков не было создано.
Термин «овраг» имеет довольно своеобразное определение на Марсе, просто потому, что определение Земли в слове имеет тенденцию включать «образованный водой», что здесь не так. Марсианский овраг определяется NASA как любой географический объект с «нишей наверху, каналом и перроном депонированного материала внизу». Но их внешний вид имеет сильное сходство с земными оврагами, образованными водной эрозией.
NASA будет продолжать следить за орбитером MRO, кружащим вокруг планеты, сколько бы времени у него не осталось. После первого запуска в 2005 году MRO потерял контроль над своими гироскопами, а это означает, что он больше не показывает, в каком направлении он движется. В ответ NASA учит MRO ориентироваться, читая звездные карты.
И на данный момент это обходное решение прошло успешно. MRO может по-прежнему направлять свои камеры на поверхность Марса, чтобы отсылать на Землю изумительные и уникальные кадры.