Ученые: Тающие ледники помогают водорослям расти

В рамках своих наблюдений ученые применяли спутниковые снимки, оценивая объем оттаявших ледников и проявившейся в результате данных преобразований растительности. Одновременно использовались показатели о массе морских рачков, которые питаются водорослями, что может косвенно указывать на буйное цветение или, наоборот, упадок растительности вблизи ледников.Оказалось, тающие ледники благотворно влияют на водоросли, поддерживая растительность питательными веществами и защищая ее от морской воды. Внутри льда водоросли проводят фотосинтез, находясь ближе к солнцу, чем в глубине океана. Для животных тающий лед оставляет железо - крайне важный элемент.