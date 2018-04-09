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Ученые: Тающие ледники помогают водорослям расти

Британские ученые определили, что тающие ледники помогают водорослям расти, насыщая растения влагой и питательными элементами. Растительность, в свою очередь, улавливает углекислоту из атмосферы, подчеркивается в исследовании журнала Biogeosciences.

Ученые: Тающие ледники помогают водорослям расти


В рамках своих наблюдений ученые применяли спутниковые снимки, оценивая объем оттаявших ледников и проявившейся в результате данных преобразований растительности. Одновременно использовались показатели о массе морских рачков, которые питаются водорослями, что может косвенно указывать на буйное цветение или, наоборот, упадок растительности вблизи ледников.

Оказалось, тающие ледники благотворно влияют на водоросли, поддерживая растительность питательными веществами и защищая ее от морской воды. Внутри льда водоросли проводят фотосинтез, находясь ближе к солнцу, чем в глубине океана. Для животных тающий лед оставляет железо - крайне важный элемент.
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Наука / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:38
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