Ученые: Тающие ледники помогают водорослям расти
Британские ученые определили, что тающие ледники помогают водорослям расти, насыщая растения влагой и питательными элементами. Растительность, в свою очередь, улавливает углекислоту из атмосферы, подчеркивается в исследовании журнала Biogeosciences.
В рамках своих наблюдений ученые применяли спутниковые снимки, оценивая объем оттаявших ледников и проявившейся в результате данных преобразований растительности. Одновременно использовались показатели о массе морских рачков, которые питаются водорослями, что может косвенно указывать на буйное цветение или, наоборот, упадок растительности вблизи ледников.
Оказалось, тающие ледники благотворно влияют на водоросли, поддерживая растительность питательными веществами и защищая ее от морской воды. Внутри льда водоросли проводят фотосинтез, находясь ближе к солнцу, чем в глубине океана. Для животных тающий лед оставляет железо - крайне важный элемент.
В рамках своих наблюдений ученые применяли спутниковые снимки, оценивая объем оттаявших ледников и проявившейся в результате данных преобразований растительности. Одновременно использовались показатели о массе морских рачков, которые питаются водорослями, что может косвенно указывать на буйное цветение или, наоборот, упадок растительности вблизи ледников.
Оказалось, тающие ледники благотворно влияют на водоросли, поддерживая растительность питательными веществами и защищая ее от морской воды. Внутри льда водоросли проводят фотосинтез, находясь ближе к солнцу, чем в глубине океана. Для животных тающий лед оставляет железо - крайне важный элемент.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:38