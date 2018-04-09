Учёные: Рак груди будут лечить в тренажерном зале

На сегодняшний день самыми известными, а также эффективными методами борьбы с раком являются химиотерапии и радиотерапии, но многие ученые считают, что эти способы давно устарели и не смогут помочь человечеству бороться с раком.Ученые исследовали более 3200 женщин со второй и третьей стадией рака груди на протяжении 13 лет. Для изучения проблемы исследователи использовали компьютерный томограф, чтобы просканировать мышцы.В результате исследования стало известно, что женщины с небольшой мышечной массой находились в группе риска. Ученые пока не могут ответить на вопрос, почему так, но они выдвинули гипотезу, что это связано с биологическим процессом, который происходит во время развития опухоли. А наращивания мышечной массы может предотвратить развитие опухоли.