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Учёные: Рак груди будут лечить в тренажерном зале

Ученые из организации Kaiser Permanente уже на протяжении долгого времени трудятся над тем, чтобы помочь человечеству избавиться от рака груди. В ходе одного из исследований специалисты выясни, что победить рак можно благодаря регулярным тренировкам в спортивном зале, а, следовательно, благодаря наращиванию мышечной массы.

На сегодняшний день самыми известными, а также эффективными методами борьбы с раком являются химиотерапии и радиотерапии, но многие ученые считают, что эти способы давно устарели и не смогут помочь человечеству бороться с раком.

Учёные: Рак груди будут лечить в тренажерном зале


Ученые исследовали более 3200 женщин со второй и третьей стадией рака груди на протяжении 13 лет. Для изучения проблемы исследователи использовали компьютерный томограф, чтобы просканировать мышцы.

В результате исследования стало известно, что женщины с небольшой мышечной массой находились в группе риска. Ученые пока не могут ответить на вопрос, почему так, но они выдвинули гипотезу, что это связано с биологическим процессом, который происходит во время развития опухоли. А наращивания мышечной массы может предотвратить развитие опухоли.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:30
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