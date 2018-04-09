Специалисты создают «зеленую авиацию» для спасения человечества

За последнее время ученые все чаще говорят о том, что в авиационной промышленности просто необходима революция, иначе в скором времени воздушный транспорт перестанет летать, чтобы не вредить окружающей среде. Особенно такие разговоры усилились, после предоставления статистики, в которой сказано, что к 2036 году пассажиропоток увеличится до 7,8 млрд. человек, а, следовательно, увеличится негативное влияние воздействия воздушного транспорта.Исследователи уверены, что решить проблему возможно, если изменить подход к авиастроению. Ученые из Норвегии планируют начать строить лайнеры с электрическими моторами. Такую инициативу поддержали многие компании и производители со всего мира. Специалисты, работающие в компании Boeing, заявили, что в течение двух лет создадут первый лайнер на электрическом моторе на 12 мест. Они уверены, что «зеленая авиация» станет спасательным кругом для состояния окружающей среды и даже поможет людям сэкономить на проезде, так как электричество намного дешевле, чем реактивное топливо.