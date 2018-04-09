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Специалисты создают «зеленую авиацию» для спасения человечества

Специалисты из Норвегии убеждены, что глобальное потепление поспособствует созданию «зеленой авиации», а именно лайнеров на электрических агрегатах. Ученые рассказали, что благодаря таким лайнерам в окружающую среду будет попадать меньше выбросов и прочих негативных влияний.

За последнее время ученые все чаще говорят о том, что в авиационной промышленности просто необходима революция, иначе в скором времени воздушный транспорт перестанет летать, чтобы не вредить окружающей среде. Особенно такие разговоры усилились, после предоставления статистики, в которой сказано, что к 2036 году пассажиропоток увеличится до 7,8 млрд. человек, а, следовательно, увеличится негативное влияние воздействия воздушного транспорта.
Специалисты создают «зеленую авиацию» для спасения человечества

Исследователи уверены, что решить проблему возможно, если изменить подход к авиастроению. Ученые из Норвегии планируют начать строить лайнеры с электрическими моторами. Такую инициативу поддержали многие компании и производители со всего мира. Специалисты, работающие в компании Boeing, заявили, что в течение двух лет создадут первый лайнер на электрическом моторе на 12 мест. Они уверены, что «зеленая авиация» станет спасательным кругом для состояния окружающей среды и даже поможет людям сэкономить на проезде, так как электричество намного дешевле, чем реактивное топливо.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:00
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