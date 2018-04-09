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Ученые: Имплантаты уже улучшили память 15 человек

Завершился один из научных проектов по развитию и усилению человеческой памяти, который финансировался армией США. Результат данного проекта внушает оптимизм.

Ученые рассказали, что в экспериментах участвовало 15 человек, у которых были жалобы на потерю памяти, связанные с эпилепсией. В самом начале все участники прошли операцию по вживлению специальных имплантатов в мозг, чтобы понимать, какие процессы будут в нем происходить.
Ученые: Имплантаты уже улучшили память 15 человек

В ходе исследований все участники должны были посмотреть на одно изображение, а через некоторое время опознать его из ряда других изображений. Во время выполнения этой задачи ученые фиксировали информацию, чтобы идентифицировать области мозга, в которых происходит активность во время выбора правильного изображения.

После этого эксперимент повторился, но во второй раз специалисты использовали установленный имплантат, чтобы стимулировать определенные зоны в мозге испытуемого для получения «правильного ответа». В результате, благодаря имплантатам краткосрочная память у участников испытания стала лучше на 37%, а долгосрочная на 35%. На данный момент ученые не могут дать гарантий, что такие имплантаты помогут всем, так как испытание было проведено лишь на 15 пациентах и проверены лишь на простой задаче.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 04:00
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