Ученые: Имплантаты уже улучшили память 15 человек

Ученые рассказали, что в экспериментах участвовало 15 человек, у которых были жалобы на потерю памяти, связанные с эпилепсией. В самом начале все участники прошли операцию по вживлению специальных имплантатов в мозг, чтобы понимать, какие процессы будут в нем происходить.В ходе исследований все участники должны были посмотреть на одно изображение, а через некоторое время опознать его из ряда других изображений. Во время выполнения этой задачи ученые фиксировали информацию, чтобы идентифицировать области мозга, в которых происходит активность во время выбора правильного изображения.После этого эксперимент повторился, но во второй раз специалисты использовали установленный имплантат, чтобы стимулировать определенные зоны в мозге испытуемого для получения «правильного ответа». В результате, благодаря имплантатам краткосрочная память у участников испытания стала лучше на 37%, а долгосрочная на 35%. На данный момент ученые не могут дать гарантий, что такие имплантаты помогут всем, так как испытание было проведено лишь на 15 пациентах и проверены лишь на простой задаче.