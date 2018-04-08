Сотрудники NASA доказали существование инопланетян на детекторе лжи

Работники ведомства заверяют, что тестирование на детекторе лжи – гораздо надежнее, чем то, которое проводят сейчас сотрудники ФБР или полиции. Первым испытания на полиграфе прошел 88-летний Базз Олдрин, пилот Apollo 11. Он одним из первых ступил на поверхность Луны в 1969 году, а также видел пришельцев. Испытание на детекторе лжи проходил и 86-летний космонавт Альфред Уорден по той же самой причине – он встречал внеземных существ.О существовании представителей внеземных цивилизаций заявляли и другие астронавты NASA, Гордон Купер и Эдгар Митчелл. Купер в своем рассказе описал попытку преследования пришельцев, а Митчелл видел НЛО не один раз. Итоги тестирования на детекторе лжи доказали, что все четверо астронавтов не только убеждены в своей правоте, но и говорят правду.