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Сотрудники NASA доказали существование инопланетян на детекторе лжи

Сотрудники NASA решили проверить на детекторе лжи слова астронавтов, которые утверждают о существовании инопланетян. Более того, космонавты заявляют, что встречались с ними на Луне.

Сотрудники NASA доказали существование инопланетян на детекторе лжи


Работники ведомства заверяют, что тестирование на детекторе лжи – гораздо надежнее, чем то, которое проводят сейчас сотрудники ФБР или полиции. Первым испытания на полиграфе прошел 88-летний Базз Олдрин, пилот Apollo 11. Он одним из первых ступил на поверхность Луны в 1969 году, а также видел пришельцев. Испытание на детекторе лжи проходил и 86-летний космонавт Альфред Уорден по той же самой причине – он встречал внеземных существ.

О существовании представителей внеземных цивилизаций заявляли и другие астронавты NASA, Гордон Купер и Эдгар Митчелл. Купер в своем рассказе описал попытку преследования пришельцев, а Митчелл видел НЛО не один раз. Итоги тестирования на детекторе лжи доказали, что все четверо астронавтов не только убеждены в своей правоте, но и говорят правду.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:30
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